Газонные проблемы. Что делать, если…

Жизнерадостная зеленая лужайка у дома — для кого-то мечта, для кого-то предмет гордости и объект трепетной заботы. А для кого-то — источник постоянных огорчений: то трава плохо растет, то сорняки замучают, то какие-то пятна, проплешины появляются, и в результате вместо ровного газончика перед крыльцом расстилается что-то странное и неопрятное…

Что делать, если возникли проблемы с газоном?

К счастью, большинство газонных проблем имеет решение, и вам вполне по силам все исправить! Итак, что делать, если…

… после ходьбы на газоне долго остаются следы?

В стеблях травы недостаточное внутреннее давление, из-за этого после надавливания они не в состоянии распрямиться. Им не хватает воды. Ваш газон увядает. Быстро поливать!

Газону не хватает воды. Срочно поливать!

…следы после ходьбы даже тогда, когда он хорошо пролит?

Очевидно, он очень быстро подрастает, поэтому стебли хрупкие, не такие упругие. В почве переизбыток азота. Ограничьте подкормку азотными удобрениями.

… газон выглядит несвежим, какого-то темного, даже сине-зеленого цвета?

Это может быть сигнал того, что в почве мало органики, она перекормлена и имеет повышенную кислотность. И еще недостаток меди, которая участвует в процессе дыхания. Газону нужно органическое удобрение с добавкой меди. Так вы снизите уровень pH и облегчите доступ кислорода к корням.

… газон зелено-желтый, с частично отмершими стеблями травы, слабо растет?

Возможно, ему не хватает азота. В качестве скорой помощи рекомендуются быстродействующие удобрения, с последующим внесением основательной подкормки. Возможной причиной также может быть и такое состояние травяного покрова, при котором вносимые азотные удобрения не усваиваются. Вам необходимо регулярно аэрировать газон. Сначала в одном направлении, затем по диагонали, а потом поперек. За сезон такую процедуру повторить еще раза два.

Для хорошего роста газонной траве нужен азот

… трава на газоне почти не растет, а после «причесывания» граблями видны проплешины?

Или газон задушен слоем «войлока», образовавшегося из остатков скошенной травы, или ему просто не хватает фосфора, который необходим для роста новых побегов. Третьей причиной может быть очень низкое положение газонокосилки, при котором вы затрагиваете виды трав, не выносящие частую и низкую косьбу (например, полевицу). Для очистки совести проколите почву вилами (или вертикулятором) на глубину 5-7 см, а также проверьте уровень pH (в норме — около 6), что влияет на всасывание корнями фосфора. Осторожнее с фосфором! Его избыток также тормозит рост травы.

… на газоне появился мох и забивает траву?

Вашему газону темно и холодно. Такие условия в сочетании с низким pH создают идеальные условия для роста мхов. Проколите газонное покрытие по всей площади газона на глубину 4-5 см, повысьте уровень кислотности почвы внесением гашеной извести и засейте газон специальной травяной смесью для затененных пространств.

Прокалывание дерна вилами — простая процедура, помогающая решить многие проблемы

…газон хорошего цвета, подкормленный, но все равно растет медленно?

Это может быть вызвано недостатком цинка. Его присутствие в почве регулирует потребление травами сахаров, а значит, при дефиците этого элемента им не будет хватать энергии для роста. В земле цинка должно бы быть достаточно, главное — как он поступает. Опять виновата кислотность среды. Проверьте уровень pH (оптимально — от 5,5 до 6,5). Возможно, вы «переборщили» с понижением кислотности и внесли слишком много извести. Исправьте положение добавкой сернокислого цинка (2 г на 10 л воды). Не нашли ответа на свой вопрос или описания возникшей у вас проблемы? Задайте вопрос экспертам на сайте или загляните в другие публикации о газонах:

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