72-летний Маугли: Меня вернули в мир людей, но я в нем разочарован

Маркос Родригес Пантойя — уроженец провинции Кордова. Мужчина родился в 1946 году и когда ему было 3 года его мать умерла. Через некоторое время отец женился снова, после чего жизнь превратилась в сущий кошмар.

Спустя годы жизни с мачехой, Маркоса отвезли в горы, где он должен был помогать пастуху ухаживать за стадом в 300 голов. Сперва мужчина помогал Маркосу и даже научил разводить огонь и делать посуду. Однако после этого он внезапно исчез. Так 7-летний ребенок оказался в полном одиночестве, а затем его «приютила» стая волков. В стае мальчик провел 12 лет и волчата принимали его как брата. Маркосу приходилось спать в пещере рядом со змеями и летучими мышами. Однако жизнь в стае принесла ему огромный опыт: он научился выживать, узнал какие растения можно есть, а какие ядовитые. Маркос вспоминает то время как самое счастливое в его жизни.

Через 12 лет его обнаружили солдаты Национальной гвардии и отправили к людям. К тому времени Маркос уже забыл человеческую речь и мог только рычать. Но как только он сталкивался с жестокостью и холодностью людей, он начинал плакать как человеческий ребенок. Он так и не смог влиться в человеческое общество и смириться с его законами. Но и обратно в горы ему вернуться не удалось: животные больше его не принимали.

"Конечно, волки смогут отреагировать, если я позову их. Но они больше никогда не подойдут ко мне — я пахну как человек. "Теперь 72-летний Маркос живет в маленьком холодном домике в провинции Оренсе, получая крошечную пенсию. Однако среди зла и жестокости в человеческом обществе ему повстречались и хорошие люди. Группа добровольцев из организации по защите окружающей среды ежегодно собирает средства на утепление его дома. Также они организуют встречи с Маркосом в местной школе, где он рассказывает о своей любви к животным. По словам мужчины, именно с детьми он чувствует себя наиболее комфортно.