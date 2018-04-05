Как подобрать экипировку для забегов

День участия стоит 1 600 рублей, четыре дня — 4 800 рублей. Зарегистрироваться на забеги и узнать всю информацию о фестивале ROSA RUN можно ЗДЕСЬ

Кроссовки

Обычно от кроссовок ждут надёжной фиксации стопы и идеальной амортизации. Это позволит избежать травм на дистанции и снизит нагрузку на колени. Лучшая степень амортизации именно для вашей ноги подбирается индивидуально. Вы можете прийти к ней методом проб и ошибок, покупая одни кроссовки за другими, можете проконсультироваться с ортопедом, а можете пройти специальное тестирование в некоторых спортивных магазинах. В любом случае, даже если «идеальная» по всем параметрам обувь кажется вам неудобной уже в магазине, откажитесь от покупки. Это касается и размера: если обычно вы носите 39, но, примеряя определённую модель кроссовок, понимаете, что вам тесно, то вам нужен размер больше или вовсе другая модель. Не должна нога и «болтаться» в обуви: это в лучшем случае приведёт к мозолям, в худшем — к вывиху. На полумарафоне ROSA 777 участникам придётся бежать в гору и обратно. Если кроссовки будут велики, пальцы «убьются» на спуске.

Узнайте, по какой поверхности вы побежите. Если по асфальту или стадионному покрытию — ищите шоссейные кроссовки. Если вы фанат трейла — выбирайте специальные кроссовки для бега по пересечённой местности. Например, на забеге ROSA PEAK участники будут бежать в гору по грязи, камням и снегу. Им нужна обувь с непромокаемым покрытием и нескользящей подошвой. Фото: shutterstock.com Спортивные бра Девушкам нужно помнить, что бег — серьёзная нагрузка для тканей груди: они могут растягиваться, что в будущем приведёт к обвисанию. Подберите топ, который будет надёжно поддерживать грудь, при этом не передавливать её и не впиваться в плечи. Устройте бра-тест в магазине: попрыгайте в примерочной, оцените, насколько хорошо зафиксирована грудь и насколько при этом вы комфортно себя чувствуете. Материалы лучше выбирать синтетические: они медленно намокают и обладают отличной эластичностью. Фото: shutterstock.com Футболка

Есть соблазн купить для бега футболку из чистого хлопка: натуральный материал, пропускает воздух, приятен на ощупь. Но уже в начале трассы вы поймёте, что совершили ошибку: хлопок — как и шерсть, лён и другие натуральные материалы — моментально намокает и очень долго сохнет. Недаром известные производители спортивной одежды отдают предпочтение синтетическим тканям. Благодаря специальным разработкам и технологиям тканям удаётся оставаться сухими, даже когда вы усиленно потеете. Фото: shutterstock.com Ветровка

Если дует ветер и начался дождь, вам пригодится лёгкая куртка. Стоит выбирать модели с капюшоном на завязках, который надёжно закрывает голову и не ограничивает обзор. Ткань должна быть непромокаемой: либо за счёт специальной пропитки, либо за счёт своего строения (мембранная ткань). Вторая намного легче первой. Удлинённая спинка ветровки — отличный бонус, так ветер не будет задувать сзади. Фото: shutterstock.com Тайтсы

Тайтсы должны сидеть плотно, но хорошо тянуться, не быть узкими и не стеснять движений. Особенно важно, чтобы они не давили снизу: во время бега лодыжки могут немного отекать, и тугая резинка усугубит ситуацию. Фото: shutterstock.com Компрессионные гольфы или гетры

Они помогут ногам легче перенести нагрузку, улучшат кровоток и предотвратят микротравмы. Прежде чем их покупать необходимо ознакомиться с сеткой размеров производителя — компрессионная одежда отличается от обычной. Гольфы и гетры должны быть тугими, но не перетягивать ногу до посинения. Обратите внимание на швы: их не должно быть в области голени, на носке они плоские, а по краям изделия используются мягкие резинки. Фото: shutterstock.com На фестивале ROSA RUN появился новый формат забега — эстафета ROSA 777 — для тех, кто пока не готов пробежать 21,1 километров самостоятельно. Соберите команду и пробежите вместе! Все подробности ЗДЕСЬ. Статьи по теме Куда ехать на майские праздники: гид по фестивалю бега ROSA RUN 10 самых крутых идей костюмов для карнавального забега на ROSA RUN Где поесть и что посмотреть на фестивале бега ROSA RUN на «Роза Хутор»

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