В Ишиме выберут самое креативное пасхальное яйцо

8 апреля в Ишиме стартует конкурс «Ишимское пасхальное яйцо-2018».

Как рассказали в департаменте по социальным вопросам администрации Ишима, участники будут бороться в нескольких номинациях: «Умелец», «Творец», «Вдохновение» и «Мастер». На конкурсе будут представлены самые оригинальные пасхальные яйца: тут все зависит от фантазии участников, они могут быт сделаны в технике аппликации, выжигания, декупажа, квиллинга, макраме, а также лоскутной техники.

Директор Фестивального парка Олег Панасюк отметил, что в конкурсе примут участие даже самые юные мастера. Выставляться будут около 100 работ, поэтому настоящее буйство красок и креатива ждет всех участников и гостей.

Фото: t-l.ru В 2018 году православная Пасха будет праздноваться 8 апреля. В ночь с субботы на воскресенье во всех православных храмах проходят крестный ход и торжественное богослужение, после которых освящают куличи, пасхи, крашеные яйца и другая еда, приготовленная для праздничного стола. Верующие дарят друг другу «крашенки» как символ воскресения и вечной жизни, которая способна победить смерть.

Начало конкурса в Ишиме в 11:00.