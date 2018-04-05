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«Чайную церемонию» в русском стиле устроят на улице Свободы
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«Чайную церемонию» в русском стиле устроят на улице Свободы 

Управа района Куркино 3 часа назад
Фото: Управа района Куркино
В субботу, 7 апреля, в доме культуры «Алые паруса» на улице Свободы всех желающих научат заваривать чай по рецептам русских травников.
Здесь состоится мастер-класс «Съедобные растения в саду и огороде. Иван-чай по рецептам русских травников».
— «Чайный» мастер-класс начнется в 13.00 в рамках работы клуба «Среда обитания», — отметили в организаторы.
Также 7 апреля в ДК пройдет мастер-класс «Летняя сумка из лоскутиков. Американский квадрат» в рамках работы клуба «Купава». Начало — в 12.00.
Напомним, ДК «Алые паруса» располагается по адресу: ул. Свободы, д. 91. Возрастная категория 16+. Дополнительная информация по телефону 8 (495) 496-36-70. (ск)
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