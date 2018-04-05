13 тонн песка для пустыни: самые странные рейсы в грузовой авиации

От львов до тайной коллекции платьев, тонны томатного соуса и избирательных бюллетеней. Какие еще необычные предметы путешествуют по воздуху?

Воздушный транспорт с момента своего возникновения оказался чрезвычайно универсальным, предоставляя огромное количество возможностей. Впечатляет обширность задач, выполняемых воздушными судами, когда речь заходит о срочной и аварийной транспортировке. Список любопытных грузов, которые были перевезены по воздуху, довольно обширен, но некоторые из них особенно привлекают внимание. У вас есть кетчуп? Крупнейшая сеть быстрого питания в Соединенных Штатах зафрахтовала Boeing 747 для перевозки 90 тонн кетчупа. Самолет успел пересек страну, прежде чем сотни ресторанчиков оставались без томатного соуса. Бургер и сухой лед В другом случае Boeing 737-300F был заказан для перевозки 14 тонн гамбургеров из Бельгии в Швецию. Цель состояла в том, чтобы торжественно отметить инаугурацию нового сэндвича. Мясные заготовки перевозились отдельно, обложенные тоннами сухого льда, чтобы предотвратить порчу пищи во время транспортировки. Boeing 737-400 широко используется для экспресс-перевозки воздушных грузов. Грузы большого объема или веса идеально подходят для Boeing 777F.SOS! SOS! Заканчивается хамон! Еще одно необычное событие в сфере поставок продовольствия состоялось, когда ACS срочно отправил Boeing 727F с более 17 тоннами ветчины в Пуэрто-Рико. Чрезвычайная ситуация возникла из-за того, что административная ошибка поставила под угрозу своевременную поставку продуктов морским путем на этот остров.13 тонн песка для пустыни? Однажды Ан-12 доставил не менее 13 тонн песка между Римом и Каиром. Хотя столица Египта окружена пустыней, стекольному заводу понадобился особый тип песка, отсутствующего в регионе. Самая тяжелая женщина в мире Также из Египта в Мумбаи была перевезена молодая Эман Ахмед, тогда бывшая самой тяжелой женщина в мире, весом почти 500 кг. Пациентка со слонтиазом должна была перенести в Индию операцию для спасения своей жизни. Транспортировка была настолько деликатной, что оператору пришлось специально подготовить Airbus A300-600F для перевозки 36-летней пациентки. Предметы высокой моды Когда было необходимо перевезти 400 платьев, 72 пар обуви и 40 брюк из Милана в Париж, пришлось нанять пассажирский самолет для безопасной перевозки предметы высокой моды. Задача заключалась в том, чтобы в обстановке секретности на борту отобрать модели, которым предстояло быть представленными на важном параде в неделю моды в Париже.10 тонн кроссовок до завтра, пожалуйста! В последнюю минуту пришлось зафрахтовать самолет, чтобы доставить спортивную обувь в Мексику, когда оказалось, что морское судно с партией кроссовок прибудет слишком поздно в эту латиноамериканскую страну. Бизнес-джет для важного дизайнера Другой случай касался найма дальнего делового самолета, чтобы привезти модного дизайнера из Китая в Лондон. С какой целью? Провести фотосессию. Львы Чартерный рейс был нанят для перевозки семи диких львов из Южной Африки в Руанду. Это было сделано для того, чтобы заселить регион дикими животными, почти все из которых были уничтожены во время гражданской войны 1994 года. Двое мужчин и пять женщин отправились на Ан-26, специально подготовленном для такой миссии.

Airbus Beluga, используемый для перевозки деталей от Airbus, перевез знаменитый La Liberte Guidant в Японию.