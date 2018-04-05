7 веселых фильмов о настоящих мачо

Собрали несколько отличных комедий про покорителей женских сердец.

Отпетый мачо

Несносный мачо

Бывшая рок-звезда и кумир миллионов Генри уже два года не покидает своего роскошного дома в Малибу, где только и делает, что пьет пиво на диване. Однажды супруга уговаривает его поехать в отпуск, во время которого ее похищает команда бородатых мужчин, вооруженных автоматами. Сможет ли отставной рокер, который давно не сталкивался даже с простейшими житейскими проблемами, выкупить свою любимую жену? Правила съема: Метод Хитча

Правила съема: Метод Хитча

Алекс — легендарный нью-йоркский «доктор-сват» — за хороший гонорар помогает мужчинам добиться внимания красоток. Разумеется, все летит прахом, когда он сам влюбляется. Казанова

Казанова

Беззаботный дебошир ведет разгульный образ жизни, веселится и упивается женским вниманием. Так все и продолжается, но в один прекрасный день он встречает Франческу. Кто же из них выиграет в этом противостоянии? Красавчик Алфи, или Чего хотят мужчины

Красавчик Алфи, или Чего хотят мужчины

Красавчик Алфи работает водителем лимузина и без зазрения совести меняет девушек, избегая серьезных отношений. В подружках парень ценит только внешние параметры и свято верит, что все измены можно «замять» удачным комплиментом, и тогда его пассия будет довольна. Но однажды в его жизни наступает момент, когда приходится платить по счетам. Сердцеед

Сердцеед

Алекса Липпи не совсем обычный бизнес — этот стильный молодой человек по заказу разрушает чужие романтические отношения. Однажды ему подворачивается действительно трудное задание — разбить по-настоящему влюбленную пару. Остин Пауэрс: Шпион, который меня соблазнил

Остин Пауэрс: Шпион, который меня соблазнил

Доктор Зло возвращается в 60-ые и крадет у Остина Пауэрса его «моджо», на которое клюют красотки. Британская разведка отправляет шпиона в прошлое, чтобы тот вернул свою собственность и остановил Доктора Зло, который на этот раз намерен уничтожить Землю с помощью гигантского лазера, установленного на Луне. Мачо и ботан

Мачо и ботан

Двое непримиримых врагов, тупой качок Дженко и тихий ботаник Шмидт, поступили в полицейскую академию. Во время учебы ребята начинают помогать друг другу, становятся лучшими друзьями и напарниками и, уже выпустившись из академии, вдвоем отправляются на опасное задание под прикрытием.