Синди Кроуфорд украсила обложку Town & Country

Американское издание Town & Country представило новый майский номер. Его главной героиней стала отметившая 52-й день рождения топ-модель Синди Кроуфорд . Звезда 90-х не только украсила обложку, но и снялась в масштабной фотосессии. Автором снимков, сделанных на одном из пляжей Малибу, стал Виктор Демаршелье, младший сын известного французского фотографа Патрика Демаршелье

В интервью изданию Синди рассказала о своих отношениях с детьми — 16-летней Кайей и 18-летним Пресли, уже ставшими самостоятельными фигурами в фэшн-индустрии. Также, модель поделилась своим мнением по поводу вспыхивающих в последнее время скандалов, связанных с харассментом в индустрии. По словам Кроуфорд, лично она с этим не сталкивалась, однако о том, что такая проблема реально существует, манекенщица знает не понаслышке.