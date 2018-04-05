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Синди Кроуфорд украсила обложку Town & Country
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Синди Кроуфорд украсила обложку Town & Country 

Fancy Journal 2 часа назад
Фото: Fancy Journal
Американское издание Town & Country представило новый майский номер. Его главной героиней стала отметившая 52-й день рождения топ-модель Синди Кроуфорд. Звезда 90-х не только украсила обложку, но и снялась в масштабной фотосессии. Автором снимков, сделанных на одном из пляжей Малибу, стал Виктор Демаршелье, младший сын известного французского фотографа Патрика Демаршелье.
В интервью изданию Синди рассказала о своих отношениях с детьми — 16-летней Кайей и 18-летним Пресли, уже ставшими самостоятельными фигурами в фэшн-индустрии. Также, модель поделилась своим мнением по поводу вспыхивающих в последнее время скандалов, связанных с харассментом в индустрии. По словам Кроуфорд, лично она с этим не сталкивалась, однако о том, что такая проблема реально существует, манекенщица знает не понаслышке.
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