Как найти идеальную няню

В этом году для нянь могут ввести профессиональные стандарты работы. Правда, они будут носить рекомендательный характер.

«ВМ» выяснила, какой должна быть идеальная няня и какими критериями нужно руководствоваться, допуская ее к ребенку.

ВАРИАНТЫ ПОИСКА

■ Агентство по подбору персонала. Выбирайте компанию с хорошей репутацией, которая давно работает на рынке, читайте отзывы других клиентов. За услуги по предоставлению кандидатур на должность нянь агентству придется заплатить деньги. Если одна няня не подойдет, то агентство предложит другую.

■ По интернету. Кроме агентств по подбору персонала, в интернете работает множество сайтов с вакансиями на должность нянь. Там же размещены все контакты и отзывы.

■ Через знакомых. Найти няню можно через друзей, знакомых, родственников. Минус этого варианта — отсутствие большого выбора кандидатов. Не исключено, что и отношения с няней не будут официально оформлены.

■ Расклейка объявлений. Таким способом можно найти няню, которая проживает по соседству с вашим домом. Но в таком случае гарантии, что кандидат соответствует всем профессиональным требованиям, нет. Есть шанс нарваться и на мошенников. Как вариант — разместите объявление о поиске няни в газете.

РЕКОМЕНДАЦИИ

■ Если ребенок маленький, то желательно брать на работу няню с медицинским образованием. Чтобы она при необходимости могла делать малышу массаж. Если ребенок постарше, школьного возраста — лучше отдать приоритет няне с педагогическим образованием, со знанием иностранного языка.

■ Принимая няню на работу, попросите ее предоставить пакет документов, паспорт, дипломы, медицинскую справку о состоянии здоровья.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

■ Выбрав няню, обязательно заключите с ней договор. В нем установите время испытательного срока, пропишите размер и способ оплаты за работу. Если вы обращались в кадровое агентство, то все условия обговариваются с его руководством. В договоре должен быть прописан график работы и перечень обязанностей няни. Пропишите и причины, по которым договор может быть расторгнут в одностороннем порядке. ■ Как вариант — вы можете тайно установить в доме камеры видеонаблюдения. Так вы будете понимать, что происходит в доме и как няня общается с вашим ребенком.

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