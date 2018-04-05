Рекламный спам в почтовых ящиках: как с ним бороться?

Москвичей завалили бумажным спамом. Почтовые ящики в подъездах регулярно заполняются рекламными листовками. Коммерсанты навязывают зачастую весьма сомнительные услуги или товары. Разносчикам не мешают ни домофоны, ни камеры видеонаблюдения. Можно ли остановить этот вечный двигатель торговли?

Куплю-продам, доставлю, отремонтирую и излечу от всех болезней: кипы листовок торчат из почтовых ящиков. Что-то уже валяется на полу.

— Вот такой мусор, например, каждый день я убираю!

Валентина наводит чистоту в подъездах на Ленинградском шоссе каждый день, и ежедневно — новая партия бумажного мусора. Распространителей давно не останавливают ни закрытые двери, ни жалобы жильцов.

"Каждый раз практически один раз в месяц я меняю номер домофона, что для жильцов неудобно. Но все равно проникают!" — говорит Игорь Илюхин

Особо смелые почтовыми ящиками не ограничиваются: расклеивают объявления прямо на дверях.

"У нас очень часто появляются наклейки на дверях. Идешь по подъезду, и везде бумажки эти висят!" — говорит Анна Федотова.

Те, кому проникнуть в подъезд не удается, в качестве рекламных баннеров используют фасады домов.

"Буквально два дня тому назад я обнаруживаю на чистой новой стене кучу объявлений, наклеенных прямо на стену!" — рассказывает Елена Вонаршенко.

Не спасает от распространителей даже видеонаблюдение.

— Они ждут, пока кто-нибудь не выйдет или не войдет, чтобы попасть в подъезд.

Вот человек пользуется случаем и проскальзывает в открытую дверь. Через пару минут выходит — уже без пачки бумаг.

Проникая в подъезды, распространители захламляют ящики не только рекламными листовками, но и объявлениями — якобы от ТСЖ или управляющей компании. Здесь, по всей видимости, побывали недавно: во всех ящиках одни и те же уведомления — о срочных сантехнических работах. «Сроки ограничены», а для усиления эффекта даже поставили штамп — «Диспетчерская».

Некоторые люди, особенно пожилые, такие листовки принимают за официальные распоряжения. О том, что никакой плановой замены счетчиков или окон нет, узнают слишком поздно.

"В одной из квартир моего дома человеку четыре раза за два месяца поменяли водосчетчик", — возмущен Игорь Илюхин.

Наказания за навязчивую рекламу нет. Заставая разносчиков на месте преступления, жильцы могут только выразить им свое недовольство.

"У нас в законе о рекламе, а так же в законодательстве жилищном, не говорится, что они не имеют права распространять рекламу по почтовым ящикам", — объясняет юрист Максим Суров

В ворохе ненужной макулатуры легко может затеряться важное письмо или уведомление. Заполненный почтовый ящик — также сигнал для взломщиков, что жильцов нет дома. И несмотря на сомнительное качество услуг, предлагаемых в листовках, такая реклама продолжает находить своих клиентов.