Немецкая семья добилась от властей права содержать дома кенгуру

БЕРЛИН, 5 апреля. / ТАСС /. Семья Мюллеров, проживающая в германском городе Берген договорилась с местными властями о праве содержать кенгуру в домашних условиях. О многомесячном противостоянии с чиновниками сообщила телерадиокомпания Norddeutscher Rundfunk.

В июле прошлого года рыже-серый валлаби (древесный кенгуру) Вигго сбежал из семейного сада и спустя день был пойман местными правоохранителями. С тех пор начались тяжбы с окружным ветеринарным ведомством, которое посчитало, что семья не может обеспечить животному необходимых условий содержания. На прошлой неделе хозяевам Вигго удалось доказать обратное.

У ветеринаров было две претензии. Первая заключалась в том, что площадь сада, в котором живет кенгуру, должна быть примерно на 50 кв. м больше, чем сейчас. Кроме того, они утверждали, что Вигго необходимо постоянное общение с другими кенгуру.

Первую проблему владельцам животного решить удалось: семья уже нашла себе новый дом с более просторным садом. При этом семья планирует завести еще одного кенгуру летом. Окончательный вердикт будет вынесен после того, когда власти убедятся, что условия содержания редкого животного соответствуют необходимым требованиям. В противном случаем семье придется распрощаться питомцем.

Домашний питомец

"Зверек родился в зоопарке недалеко от города Карлсруэ и был выкормлен людьми, — рассказывает отец семейства Беньямин Мюллер. — Когда животному было всего несколько месяцев, его мать умерла". Мюллер с супругой приютили осиротевшего малыша, а обычный рюкзак заменил детенышу материнскую сумку. И вот уже более трех лет Вигго является полноправным членом семьи.

"Семилетний сын Робин играет с Вигго в прятки, — рассказывает Мюллер. — Дети сойдут с ума, если его заберут". «Каждая семья разная. Конечно, мы не похожи на кенгуру, но мы семья Вигго. Робин и я ему как брат и сестра», — считает 13-летняя Ангела, дочь Мюллеров.

Рыже-серые валлаби, ведущие преимущественно ночной образ жизни, животные семейства кенгуровые. После рождения детеныш проводит первые девять месяцев жизни в сумке матери. Эти животные живут в небольших группах или вообще в одиночку. Длина тела этого вида кенгуру, включая голову, колеблется от 92 до 105 см, а длина хвоста составляет около 70-75 см.