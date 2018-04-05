Будущим мамам провели экскурсию по роддому

День открытых дверей прошел в роддоме при Городской больнице имени Баумана.

Благодаря таким мероприятиям у будущих мам есть возможность посмотреть действующее отделение и увидеть, как будут проходить их роды.

Заместитель главного врача по акушерско-гинекологической помощи Лариса Есипова ведет «делегацию» в родильную комнату. Здесь есть специальное кресло, аппарат кардиотокографии, пеленальный стол с обогревающей лампой, где родившегося малыша взвешивают и измеряют.

В роддома при поддержке правительства Москвы закупается новое оборудование, необходимые медицинские препараты и материалы, отмечает Есипова.

— А лучше роддом отдельный или при больнице? — интересуется будущая мама Елена Валова.

— Вдруг при родах случится экстренная ситуация, а специалиста нет! А если роддом в составе больницы, то все можно решить оперативно, — объясняет Есипова.

ВАЖНО!

Дни открытых дверей проводятся регулярно во всех роддомах города.