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Роботы помогут женщинам достичь равноправной зарплаты
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Роботы помогут женщинам достичь равноправной зарплаты 

Heroine.ru 1 час назад
Фото: Heroine.ru
Мир стремится к автоматизации: появляются первые оффлайн-магазины без продавцов от Amazon, искусственный интеллект в телефоне помогает нам выбрать где поужинать, а машины с автопилотом увеличивают свою долю на рынке. Для многих работников автоматизация их деятельности означает угрозу, но для женщин последствия будут скорее положительными.
Новый отчет Web Builder Expert показывает, что страны, которые находятся выше всех по части технологических инноваций, наиболее уязвимы в отношении автоматизации. При этом в 80% случаев мужчины имеют больше риска того, что их рабочее место будет заменено на робота. Анализ данных показывает, что серьезный гендерный разрыв зависит от того, кто какие виды работ выполняет. Мужчины доминируют в строительстве и прокладке коммуникаций — и эта ситуация сложилась исторически. Проблема заключается в том, что именно эта категория работ в ближайшее время будет автоматизирована. Коучинг, образование, заботу о детях — профессии, которые считаются традиционно женскими, напротив, сложно автоматизировать. Скорее всего, будут сокращены профессии бортпроводниц или официанток, и исследование показало, что на них приходится более 50% «женских» рабочих мест по всему миру. Это означает и то, что женщины будут стремиться получать места выше и больше внимания уделять профессиям, где необходимы интеллектуальные навыки.
Но нужно сделать оговорку: все эти предупреждения основаны на предсказаниях об автоматизации, развитии искусственных технологий и роботах, и не факт, что они осуществятся. К тому же, роботы создаются с целью нам помочь, а не забрать наши рабочие места. Не волнуйся и не расстраивайся о предстоящей революции — вполне вероятно, это станет гораздо полезнее для женщин, чем кажется.
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