Звезды-ровесники: кто из них не выглядит на свой возраст?

Подборка звезд, которых и не заподозришь в том, что они ровесники.

Актриса с поразительными голубыми глазами Алексис Бледел («Девочки Гилмор», «Город грехов», «Невеста и предрассудки»), которой в этом году исполнится 37 лет, выглядит милой девчушкой. Кажется, что она где-то прячет свой портрет по примеру Дориана Грея

Ее ровесница 36-летняя Кейт Миддлтон недавно в составе благотворительной миссии посетила школу в маленьком английском городке Оксфорд и, естественно, попала под прицелы папарацци. Что ж, обязанности члена королевской семьи и третья беременность не прошли для Кейт бесследно: мимические морщинки и увядающую кожу не смогли скрыть даже труды профессиональных визажистов.

Этот субтильный юноша мелькает на экранах в сериалах и кино уже 20 лет. И все 20 лет ему достаются роли сложных подростков и молодых людей с интересной судьбой. Но Ди Джею Куоллсу уже 39 лет! Рядом с ним Джейсон Момоа в свои 37 смотрится чуть ли не убеленным сединами старцем. Причина то ли в разных весовых категориях, то ли в генетике…

Томас Сэнгстер тоже выглядит так, как будто спит в холодильнике. А как иначе объяснить то, что 27-летний актер выглядит лет на 10 моложе? В то же время его звездный ровесник и коллега по фильму «Бегущий в лабиринте» Дилан О’Брайен на вид уже разменял четвертый десяток.

Хэлли Берри уже 51 год! В марте этого года она появилась на оскаровской вечеринке Vanity Fair в коротеньком откровенном платьице и затмила актрис, по возрасту годящихся ей в дочки. Яркий пример того, что лишний вес даже признанным красавицам на пользу не идет — Мэрайя Кэри. Поп-дива в 48 лет смотрится отчаянно молодящейся мамой Хэлли Берри.

10 марта 2018 года Шэрон Стоун отметила свой 60-летний юбилей. Причем на пляже в Майами и с молодым бойфрендом. В этом же возрасте топ-модель 80-х Дженис Дикинсон, буквально перепахавшая свое некогда прекрасное личико скальпелем хирурга, выглядит завсегдатаем накропритонов.

Хайден Панеттьери и Блейк Лавли

29-летняя Блейк Лайвли недавно в своем интервью рассказала, что по-настоящему стала женщиной только после рождения ребенка. Выглядеть она стала соответствующе — как взрослая дама. А вот для 28-летней Хайден Панеттьери, у которой дочь от Владимира Кличко , ничего с возрастом и материнством не изменилось. Она как была отвязным подростком, так им и осталась.

Для темноволосой красавицы Энн Хэтэуэй время, кажется, застыло. В этом году ей исполнится 36 лет, а она выглядит так же, как и в 23! Никаких мимических морщинок, все та же блестящая грива волос и точеная фигура. Ее ровесница Бритни Спирс, некогда покорившая сердца миллионов, выглядит как запустившая себя тетушка. Не помогли Бритни ни титанические усилия в спортзале, ни диеты, ни косметологи. Следы разгульной жизни навсегда запечатлелись на ее лице и сделали экс-красотку на 10 лет старше.

Еще одна представительница прекрасной половины человечества, которой аукнулись красивая жизнь и усилия хирургов, — 44-летняя Тори Спеллинг. Хотя вечеринки для Тори закончились с рождением первого ребенка, а их у нее пятеро, приверженность к пластике и желание что-нибудь в себе улучшить сыграли с ней злую шутку. Фото говорит само за себя. Коллега Тори по сериалу «Беверли Хиллз, 90210» Тиффани Тиссен, несмотря на недавнее рождение ребенка и лишний вес, в свои 44 выглядит молодой красоткой.

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