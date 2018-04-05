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Саженцы коллекционных растений подарят за помощь в уборке Ботанического сада
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Саженцы коллекционных растений подарят за помощь в уборке Ботанического сада 

Управа Останкинского района 1 час назад
Фото: Управа Останкинского района
В преддверии сезона пересадок растений Главный Ботанический сад им. Цицина просит помощи у неравнодушных любителей природы. Снегопады минувшей зимой повредили много растений в дендрарии, и теперь нужно больше сил, чем обычно, чтобы убрать ветки и упавшие деревья.
— Приходя на волонтерские дни в дендрарий, добровольцы не только спасают и поддерживают уникальную коллекцию древесных растений, но и могут получить саженцы коллекционных растений в подарок, — сообщил представитель волонтеров.
Так, там предложат забрать для пересадки самосеяные саженцы ореха маньчжурского, дуба черешчатого и красного, дикой черешни, клёна, боярышника, черемухи, бересклета и лип.
Напомним, волонтерские дни проводятся каждый четверг в 11.00 по адресу ул. Ботаническая 4. Инструмент выдается на месте; приходить нужно в рабочей одежде. (иб)
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