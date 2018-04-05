Неприятные заболевания томатов: корневые и прикорневые гнили

Любой из огородников, садоводов и цветоводов, выращивая рассаду томатов, встречался с дегенеративными изменениями корней или части стебля, находящейся в области поверхности почвы. Корневая система загнивает, ткани стебля отмирают и растение быстро погибает. Это не что иное, как болезни, вызванные грибами и бактериями, имеющие общее название корневые или прикорневые гнили.

Корневые и прикорневые гнили могут развиваться из-за неправильного полива

Причины возникновения

Перечислять названия патогенов скучно и на латыни достаточно сложно, интереснее и полезнее рассказать о причинах заболевания.

Заражённая почва

Прежде чем высевать семена в субстрат, необходимо убедиться в его качестве, то есть отсутствии в нём возбудителей болезней и вредителей. Даже если почвосмесь состоит из инертных компонентов (торф, перлитовый песок, вермикулит, кокосовые стружки), было бы не лишним обеззаразить её, выдержав в духовом шкафу при температуре 120-150°С в течение 20-30 минут. За 3-5 дней до посева или посадки можно пролить субстрат раствором надёжного фунгицида и инсектицида. Не используйте почву, на которой росли паслёновые культуры, даже если это было 3 года назад.

Заражённый посевной материал

Если семена (свои или подаренные) не проходили фабричную обработку от заболеваний, то проведите её сами теми же препаратами, что использовались при обеззараживании субстрата, или их аналогами.

Неправильный уход

Спровоцировать появление проблем могут также следующие причины:

сильное переувлажнение грунта, а также пониженная или слишком высокая (до +35°С) его температура;

сильный сквозняк;

загущенные посевы;

частые резкие перемены температуры или влажности почвы;

недостаточное освещение;

механические повреждения растений;

грязные (заражённые) посадочные ёмкости;

некачественная или холодная вода для полива;

бесструктурные лёгкие субстраты;

неоправданно большие посадочные ёмкости.

Спровоцировать появление заболевания может сильное переувлажнение грунта

Как помочь

Растениям, попавшим в беду, на некоторых этапах развития можно помочь, но только если это делать своевременно, оперативно, быстро, умеючи. Мне удавалось спасти всходы паслёновых культур на стадии полностью раскрывшихся семядолей от так называемой чёрной ножки.

Загущенные посевы провоцируют гнили

Увидев потемнение тканей у поверхности почвы, резкое утончение корней, ослабление прочности стеблей (нагибание ростков), я извлекал растения из почвы с теми корешками, какие уж были, и срезал проростки примерно на 5 мм выше места изменения стебля. Затем обрабатывал срезы и 5-7 мм стебелька стимулятором корнеобразования и роста (1 ст. ложка с пригорком молотого угля + 1 таблетка «Гетероауксина» или «УкоренитЪ»), тут же высаживал в хорошую почву, заглубляя на 5-7 мм, поливал, накрывал прозрачной плёнкой и обеспечивал хорошее освещение 14-16 часов в сутки. Обратите внимание на некоторые нюансы этого тонкого процесса. Срез необходимо делать лезвием или ножом, но не секатором, чтобы не помять нежные ткани. Обжимать субстратом нужно очень аккуратно, захватывая обработанную часть стебля и даже чуть больше. Поливать не всю посадочную ёмкость, а только в диаметре 1,5-2 см от растения. Размещать укрытые растения необходимо вдали от прямых солнечных лучей, но содержать при температуре чуть выше комнатной. Можно сажать растение прямо, а можно и «на бочок» — под углом около 45°. Сильно вытянувшееся подсемядольное колено перед обработкой стимулятором укорачиваем, так чтобы длина стебля осталась 3-4 см.

Попробуйте спасти поражённую рассаду

Буквально через 5 дней растения трогались в рост и большинство из них догоняло тех, кого миновало несчастье. Субстрат, в котором находилась уцелевшая и спасённая рассада, немедленно обрабатывался биофунгицидами («Алирин-Б», «Гамаир», «Трихоцин»). Такая ситуация случалась в моей практике неоднократно, и количество выживших растений после этой операции — всегда больше половины. Если заболевшие проростки были исключительных сортов, то я всегда действовал таким образом и был уверен, что большую часть растений сохраню. Если вдруг у вашей рассады случится такая беда, и появится «чёрная ножка», то попробуйте её спасти — вы сами убедитесь в действенности этого способа.

Прикорневая гниль томата

Корневой и прикорневой гнилями могут поражаться не только молоденькие нежные растеньица, но и взрослые. Попробовать спасти их от этой напасти и даже получить неплохой урожай возможно, важно не упустить время. Например, вы увидели пониклые листья, слегка склонившиеся побеги, видоизменённые ткани стебля в районе поверхности почвы (размягчение, слизь, выщербины, грязная окраска, налёт типа плесени и т.п.). Быстро хватайте фунгицид «Максим» или «Фундазол».

Раствор препарата Максим

Удалите почву от стебля, выбросите её с участка подальше, оботрите салфеткой пораженные размягчённые ткани, слегка поскоблив, и быстро обмажьте раствором одного из предложенных препаратов, приготовленным в пропорции 1:10. Салфетку сожгите. Обработайте не только явно поражённый участок, но и 2-4 см стебля выше и ниже, а в радиусе 10-15 см пролейте почву раствором фунгицида.

Обработка раствором препарата Максим

Из пяти— шестилитровой канистры из под питьевой воды сделайте обечайку (удалите дно и коническую часть). Если растение невозможно пропустить сквозь неё, разрежьте вдоль.

Сделайте обечайку

Обхватите стебель, скрепите металлическими скобками место разреза или обмотайте скотчем. Заполните обечайку хорошей здоровой почвой, уплотните её и как следует полейте, 2-3 нижних листа можно удалить.

Заполните обечайку хорошей здоровой почвой

Притените растения белым нетканым материалом, почаще поливайте. Через несколько дней на стебле в обечайке проснутся придаточные корешки, которые помогут томатам прийти в себя и спасут их. В следующем видеоролике вы сможете увидеть, как помочь заболевшим растениям. Посмотрите, это очень полезная информация.

Да, урожай с этих кустов будет не 100%, а примерно 70-80%, но при правильном выборе посадочного материала. А я вам рекомендую томаты нашей агрофирмы — «Партнер», свои 3-4 кг с куста вы обязательно получите! К тому же, гибриды 'Скворец F1', 'Любаша F1', 'Котя F1', 'Лирика F1', черри 'Земледелец F1' и 'Элизабет F1', 'Черри краски F1' имеют очень хорошую устойчивость к заболеваниям.

Томат Черри краски F1. Масса одного плода около 25 г Как предотвратить заболевания

За три года существования опытного участка в нашей агрофирме на субстрате, составленном из своей земли, торфа, речного песка и биогумуса, прикорневых и корневых гнилей не наблюдалось. Необходимый севооборот на наших площадях с паслёновыми не проводится, а заменён на частые посевы сидератов. Появление прикорневых и корневых гнилей часто провоцируется использованием свежего навоза и не полностью вызревшего перегноя и компоста. Также очень важно при приготовлении органических растворов доводить брожение до конца. Жидкое удобрение должно потерять изначально резкий, неприятный запах, при перемешивании осадка не должны всплывать пузыри. Пусть брожение лучше проходит 10-15 дней, чем 7, как многие рекомендуют, ведь при этом очень важна температура +25…+33°С, а её-то, как правило, и не хватает.

Появление прикорневых и корневых гнилей провоцируется использованием не полностью вызревшего перегноя и компоста

Не приобретайте почву у случайных продавцов на обочинах дорог. Есть специализированные организации, которые составляют хорошие смеси из 2-3 компонентов. Такие субстраты даже помогут вам исправить структуру и питательность почвы вашего участка. Следует помнить о том, что чернозём запрещён к вывозу из областей. Та чёрная маслянистая земля, которую вам могут предлагать, скорее всего, взята с полей аэрации. Она вредна не только для нежных растений, но и опасна для здоровья человека. А уж прикорневые и корневые гнили вашей рассаде даже самых устойчивых сортов и гибридов будут точно обеспечены.

Томат Антюфей F1. Урожайность 4,5-5 кг с куста