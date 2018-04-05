Необычные кубики-головоломки — новый тренд на школьных переменах

Забирая дочку-первоклашку из школы, я встретила знакомую девочку-второклассницу, которая крутила в руках интересную головоломку — как кубик Рубика, только не цветную, а какую-то зеркальную, необычной формы. Владелица игрушки, заметив наше удивление, с удовольствием начала демонстрировать чудеса перемещения деталей куба.

Это было чем-то фантастическим — торчащие в разные стороны грани меньше чем за минуту превратились в идеальный кубик. Научиться собирать такой пазл стало делом чести, и мы с дочкой полностью погрузились в мир головоломок.

Зеркальный кубик

Зеркальный кубик Shengshou Mirror Blocks

В отличие от прародителя, у этого кубика все детали одного зеркального цвета, но разных размеров. При вращении головоломка принимает хаотичный вид и теряет кубическую форму, из-за чего процесс сборки усложняется, кажется, что собрать изначальную форму уже невозможно. Но на самом деле собирается он так же, как кубик Рубика 3х3, просто нужно ориентироваться не по цветам, а по форме. На мой взгляд, самую удобную методику сборки придумал А. Ким.

Электронный кубик

Futuro Cube от компании Princip Interactive

Англичанин Эндрю Фентем придумал куб, в котором грани совсем не двигаются. На их поверхности есть чувствительные к прикосновениям датчики, которые реагируют на имитацию вращения, а встроенные светодиоды меняют цвета.

Кубик из игральных костей

Еще одна оригинальная вариация — кубик, составленный из игральных костей одного цвета. Принцип вращения сохранен, разница с классической головоломкой заключается только в отсутствии цветов, но, согласитесь, выглядит стильно. Собрать такой можно самостоятельно: понадобятся 108 магнитов, 27 кубиков-костей, дрель, отвертка и пара зажимов. Инструкцию можно найти в интернете.

Кубик Рубика для слепых

Кубик с разнотекстурными гранями Rubik’s Touch Cube

Такой кубик больше напоминает игрушку для ребенка и может использоваться в качестве развития в раннем возрасте. Каждая грань выполнена с использованием разных материалов и выступающих элементов — детям такой массаж для рук пойдет на пользу.

Пирамиды

Хоть они и не являются модификацией кубика Рубика, но цель их схожа —у треугольника нужно собрать грани одинакового цвета. Такая пирамидка собирается намного проще — сначала складываем трилистник, а потом просто подборкой ставятся на место остальные грани.

Мегаминкс

Популярная головоломка в форме додекаэдра. В нем 12 граней, 62 движущихся наружных элемента (50 смежных между собой меняют положение, а 12 центральных пятиугольников на каждой из сторон вращаются только вокруг себя). Головоломка для продвинутого уровня, будет интересна не только детям, но и взрослым.

Цветной кубик с разным количеством граней и его простые модификации

И все-таки стоит отдать должное старой доброй классике, покорившей миллионы. Минимальный набор граней традиционного кубика Рубика — 2х2, но не думайте, что его легко собрать! Процесс потребует строгого алгоритма и внимательности. Еще бывают кубики 4х4, 7х7 и даже 13x13 граней для искушенных любителей.

Призмы, цилиндры и другие ставшие привычными еще с советских времен формы головоломки также пользуются спросом, хоть и не претендуют на звание лидера рынка.

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Начните с раннего возраста — в скубспидинге (спортивной сборке кубика Рубика на время) самым младшим участникам три года.

Поверьте и дайте время — как долго ребенок будет осваивать решение головоломки, неизвестно, так что не торопите его и не заставляйте.

Начинайте с малого — разделите обучение на этапы: сначала научите собирать белый крест на ребрах куба, потом середину или одну сторону.

Дайте мотивацию — убедите показать свое мастерство другим в школе или садике.

Устраивайте соревнования — превращайте сложное задание в забавную игру с помощью поединка.

Покажите мастер-класс — но сначала нужно самостоятельно освоить несколько методик сборки кубика, в интернете много схем и видео на эту тему.

Дочь говорит, что в школе настоящий бум разных головоломок, и чем сложнее, тем считается круче! Такому событию я очень рада — хорошо, что развитие детей происходит не только на уроках, но и после них. Кстати, такая головоломка будет отличным подарком для школьника.

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