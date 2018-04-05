Скандинавская ходьба с палками — в чем польза?

Наверняка немногие из нас знают, что же такое скандинавская ходьба для пожилых людей или, как ее еще называют, северная ходьба. Методика получила мировое распространение еще в 90 годах. Какую пользу или вред может принести скандинавская ходьба?

Плюсы скандинавской ходьбы

Как и в любом виде спортивных занятий, в северной ходьбе есть свои плюсы.

Возможно, ознакомившись с ними детально, вы захотите выделить свободное время для подобной тренировки:

Одно из основных достоинств — универсальность. Пол, возраст желающих не имеют значения. Для пожилых людей — это просто находка, а молодежь получает еще одну возможность поддерживать фигуру в отличной форме. Не важна даже степень физической подготовки, как место для занятий. Подходит все что угодно — парк, лес, стадион, даже просто участок вокруг дома.

Противопоказаний не существует, в отличие от многих других видов спорта.

Медики подтверждают то, что происходит гарантированное снижение веса. Более того, эта методика считается одной из лучших. Калорий сжигается приблизительно на 46% больше, чем если бы вы занимались обычной ходьбой. Затрата энергии также значительна.

Идет превосходная нагрузка на мышцы — задействуется около 90%. Особенно тренируются ноги, спина и плечи. При этом перегруженность исключена, сводится к минимуму усталость в области позвоночника и коленей. Специалисты даже рекомендуют занятия в качестве профилактики заболеваний опорно-двигательного аппарата, переломов.

Люди с заболеваниями легких, сердечно-сосудистой системы найдут помощь для себя, выделяя время для занятий. Улучшается работа органов, учащается пульс. Для пожилых людей польза от скандинавской ходьбы огромна!

Как подобрать снаряжение для скандинавской ходьбы

Естественно, перед началом тренировки стоит приобрести необходимые для занятия вещи:

Что касается одежды — все на ваше усмотрение, ограничений не имеется. Главное, чтобы она была удобной и практичной. Специальная обувь не нужна, вполне подойдут кроссовки или кеды.

Скандинавская ходьба невозможна без палок, или, как их еще называют, нордиков. К выбору подойдите внимательно. Они значительно короче лыжной экипировки, что позволяет уменьшить нагрузку на колени, спину и щиколотки. К тому же руки не устают благодаря очень удобно закрепленным ремешкам, внешне они напоминают перчатки без пальцев.

На концах имеются специальные приспособления из графита, предотвращающие застревание в ямках на дороге. Что касается асфальта, то, в целях сохранения экипировки, рекомендуется приобрести резиновые наконечники. Для защиты от соприкосновения со льдом или снегом ничего не требуется — достаточно наличия графита.

Может возникнуть вопрос: остановить выбор на обычных нордиках или с выдвижными сегментами? Рекомендуется приобрести первый вариант, потому что более сложная конструкция вполне может быстрее сломаться.

Техника ходьбы

Ничего сложного она из себя не представляет. В принципе обучиться можно и самостоятельно, важно лишь запомнить несколько правил:

Не пожалейте уделить время разминке. Как и перед любой тренировкой, разминка значительно поможет подготовить тело.

Как и при обычной ходьбе, переступайте с пятки на носок. К примеру, правая нога должна одновременно выступать вперед с левой рукой, и наоборот. Однако есть и небольшое отличие — движения постарайтесь делать более интенсивные.

Обратите особое внимание на руки. Та рука, которая выдвигается вперед, чуть изгибается в локте. При этом палка держится под определенным углом в 45 градусов. Другая рука отводится чуть назад.

Отдельно нужно упомянуть про размах движений. Имейте в виду, что слабые движения руками будут существенно ограничивать работу бедер и ног. Широкий же размах, естественно, увеличит нагрузку. Но, учитывая то, что при этом переутомления не будет, можно не бояться широко шагать.

После окончания ходьбы, как и после любых фитнес-занятий, не лишним будет провести растяжку, принять ванну — иными словами, расслабиться.

Конечно, не обойтись и без вопроса «с какой же частотой проводить занятия?». Достаточно будет выделять по 40 минут 2 или 3 раза в неделю. Можно сократить время до получаса, оставив такую же периодичность.

Как правило, проходит около полутора месяцев интенсивных занятий, прежде чем наступают ощутимые улучшения. Настоящих же успехов ожидайте не менее чем через год после начала ходьбы с помощью нордиков.

Много ли можно разновидностей фитнес-тренировки, которые подходили бы буквально всем, в любое время и при каких угодно условиях? К тому же, чтобы не пришлось тратить много денег и времени! Как правило, варианты исчезают один за другим, не подходя под какой-либо из названных пунктов. Но скандинавская ходьба с помощью палок — как раз то, что требуется для пожилых и молодых!