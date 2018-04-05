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Около 100 предприятий Подмосковья приступили к выпуску куличей
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Около 100 предприятий Подмосковья приступили к выпуску куличей 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Около 100 предприятий хлебопекарной отрасли Подмосковья приступили к выпуску праздничной сдобы.
Более 40 крупных заводов хлебобулочной и кондитерской продукции, а всего около 100 предприятий хлебопекарной отрасли Подмосковья приступили к выпуску праздничной сдобы
Андрей Разин, министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
По словам министра, подмосковные пекари на вкус и потребительский спрос предлагают куличи и другую сдобу по разнообразным рецептам, весу и форме.
Хочу отметить, что при производстве изделий хлебопекарные предприятия региона используют только натуральное сырье и в основном наших подмосковных сельхозпроизводителей
— Андрей Разин.
Министр добавил, что пасхальные куличи от подмосковных производителей жители региона и столицы могут уже сегодня приобрести в торговых сетях и в фирменных торговых точках хлебопекарных предприятий. Также широкий выбор продукции представлен на ярмарках во всех Подмосковных городах.
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