Бьюти-гороскоп: какую косметику покупать разным знакам зодиака?

Косметичка каждого знака зодиака напрямую зависит от его особенностей характера и бьюти-привычек. Кому-то достаточно одного крема для лица, а кому-то мало целого набора продуктов. Давай посмотрим, кому и что нужно в первую очередь.

ОВЕН (21 МАРТА — 19 АПРЕЛЯ)

Врожденная активность отражается и на бьюти-привычках Овнов. Если они покупают новые продукты, то обязательно те, которые будут заряжать их новой энергией. Например, гели для душа они выбирают с «бодрящим» составом на основе экстракта имбиря, а вот маски для лица предпочитают готовить сами или выбирают те, которые нужно смешивать, прежде чем начать использовать.

Омолаживающая маска для лица Wonder Me (4300 р.) — находка для всех, кто любит «готовить»

ТЕЛЕЦ (20 АПРЕЛЯ — 20 МАЯ)

Тельцы — настоящие патриоты, поэтому они чаще других знаков зодиака выбирают косметику российского производства, потому что уверены, что средства, созданные для русских девушек, будут намного эффективнее зарубежных продуктов.

Набор средств российского бренда Wonder Me — натуральные и качественные продукты, которые идеально подойдут русским девушкам

БЛИЗНЕЦЫ (21 МАЯ — 21 ИЮНЯ)

Косметика для Близнецов — это способ самовыражения, возможность показать, что у них есть в арсенале. А есть у них действительно много, кроме стандартного набора (шампуней, гелей для душа, масок и кремов) у них также есть хотя бы один скраб для губ и масло для лица и тела.

Органическая косметика Wonder Me с безопасным составом и нежными тестурами

РАК (21 ИЮНЯ — 22 ИЮЛЯ)

Раки следят за бьюти-трендами, но никогда не следуют им. Они понимают, что лучше купить практичный и проверенный бьюти-продукт, который точно даст эффект, чем гнаться за очередной новинкой, которая еще не успела зарекомендовать себя на рынке. Поэтому в косметичке раков точно можно найти экосредства с натуральным и безопасным составом.

Омолаживающая маска для лица (4300 р.) и масло для лица и тела (4100 р.) Wonder Me — необходимый минимум для ухода за кожей

ЛЕВ (23 ИЮЛЯ — 22 АВГУСТА)

Львы при выборе косметики уделяют внимание всему — от упаковки до бренда. Им важно, чтобы бьюти-средства были органическими и «чистыми», поэтому в их арсенале точно есть экопродукты от самых лучших брендов.

Набор органической косметики Wonder Me — идеальное сочетание цены и качества

ДЕВА (23 АВГУСТА — 22 СЕНТЯБРЯ)

Каждый новый бьюти-продукты в косметичке Девы проходит тщательный отбор. А все потому, что этот знак зодиака крайне придирчив, им важно, чтобы даже обычный крем для ног был идеальным и выполнял сразу несколько функций (да, они действительно строги) — быстро впитывался в кожу, хорошо увлажнял и предотвращал появление трещин и мозолей.

Крем для ног (2500 р.) и крем для рук (1900 р.) Wonder Me с маслом какао

ВЕСЫ (23 СЕНТЯБРЯ — 22 ОКТЯБРЯ)

Весы покупают косметику эмоционально, ориентируются они чаще всего на ароматы и текстуры. Им важно, чтобы продукт имел приятную отдушку (ненавязчивую, но без нее никак не обойтись), легкую текстуру (хорошо впитывался) и, конечно, давал результат. В их косметичке точно есть проверенное масло для лица и тела и молочко для увлажнения кожи.

Полная органика: масло для лица и тела (4100 р.), молочко для увлажнения кожи (3000 р.) и гель для душа с «бодрящим» составом на основе экстрактов имбиря, лимона и зеленого чая (2600 р.) Wonder Me СКОРПИОН (23 ОКТЯБРЯ — 21 НОЯБРЯ)

Скорпионы совершенно непредсказуемые, активные и модные. Они любят демонстрировать свою красоту. Поэтому у них всегда под рукой есть качественные шампуни и бальзамы с витаминами E, B3, B6, B5 и C (неудивительно, что волосы у Скорпионов всегда идеальные), масла для волос, очищающие маски и бальзамы для губ.

В арсенале бренда Wonder Me есть все самое необходимое для ухода волосами, лицом и телом: ополаскиватель для волос (4100 р.), масло для волос (3300 р.), молочко для тела (3000 р.), очищающая маска (3400 р.) и крем для ног (2500 р.)

СТРЕЛЕЦ (22 НОЯБРЯ — 21 ДЕКАБРЯ)

Стрельцы предпочитают «удобную» и практичную косметику, а еще им очень нравится все натуральное и безопасное. Их выбор — только самое необходимое. У них всегда есть с собой крем для рук с приятным ароматом, например макадамии, и бальзам для губ на основе масла какао.

Крем для рук Wonder Me (1900 р.) мгновенно впитывается и делает кожу мягкой и бархатистой

КОЗЕРОГ (22 ДЕКАБРЯ — 19 ЯНВАРЯ)

Козерогам важно оставаться в форме в любое время и в любой ситуации. У них строгий режим питания (только полезные и качественные продукты), жесткий график посещения спортзала и всегда под рукой косметика для ухода за телом. Одним словом, будешь думать, какой антицеллюлитный крем купить, — обращайся к Козерогам, они плохого не посоветуют.

Антицеллюлитный крем для тела Wonder Me (3700 р.) справиться с апельсиновой коркой уже через неделю

ВОДОЛЕЙ (20 ЯНВАРЯ — 18 ФЕВРАЛЯ)

Жизнерадостные Водолеи при выборе косметики обращают внимание на необычные бьюти-продукты, им важно, чтобы средство было оригинальным и интересным, поэтому чаще всего они покупают нестандартные продукты либо в необычных упаковках, либо с особенным составом. Ну или как минимум предпочтут косметику два в одном. Уверены, у них ты точно найдешь что-то вроде цветочной воды для лица, которую можно использовать, как утром, так и вечером, и даже в течение дня!

Натуральная цветочная вода Wonder Me (3200 р.) хорошо увлажняет и освежает кож РЫБЫ (19 ФЕВРАЛЯ — 20 МАРТА)

Если ты Рыба, то точно любишь все красивое, изящное и нежное. Тебе важно выглядеть всегда идеально, буквально с иголочки, поэтому и средства для ухода ты выбираешь особенно тщательно. Изучаешь составы, оцениваешь текстуры и ароматы. И хотя у тебя уже есть полный косметический набор, ты никогда не откажешь себе еще в одной бьюти-новинке. Разнообразить твою коллекцию помогут средства для губ: скрабы и бальзамы. Использовать такие продукты лучше в паре: сначала очищаешь, потом увлажняешь!

Скраб (2500 р.) и бальзам (1800 р.) для губ Wonder Me — идеальная пара для ухода за самой нежной кожей

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