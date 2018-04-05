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В Челябинской области директор сельского домы культуры научилась делать погремушки из гусиных шей
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В Челябинской области директор сельского домы культуры научилась делать погремушки из гусиных шей 

Хорошие новости 2 часа назад
Фото: Хорошие новости
56-летняя Альмира Мазитова из поселка Редутово под Чесмой мастерит погремушки из гусиных шеек. О старинном ремесле большинство односельчан уже и не помнит, зато в семье Альмиры Аптуловны традиция передавалась из поколения в поколение.
Говорит, что прекрасно помнит, как в детстве, когда взрослые забивали птицу, не боялась брать в руки гусиное горло. Вместе с бабушкой маленькая Альмира «колдовала» над будущей погремушкой: горло очищали от жира, сушили, придавали форму, а потом засыпали внутрь крупу (для звона) и, наконец, красили. Вот тебе и погремушка. По словам Альмиры такая традиция в их Редутово зародилась несколько столетий назад. В стародавние времена погремушка из гусиного горла не только развлекала малышей, но и, по мнению местных жителей, защищала их от злых духов.
— Свою первую погремушку я не помню, зато в памяти отпечаталась такая вещица над колыбелькой моего брата. Кстати, традиция делать погремушки из гусиных шей есть не только у нас. Приезжали как-то женщины из Мордовии, говорили, они тоже такие делают, — рассказала Альмира Мазитова «Хорошим новостям».
Сегодня Альмира Аптуловна работает в местном клубе директором. Несколько десятилетий она не занималась ремеслом, доставшимся ей по наследству. Гусиные шейки было просто некому дарить: собственные дети выросли, а родители соседских малышей больше предпочитали ширпотреб из пластика. Спрос на необычный товар внезапно вернулся в Редутово несколько лет назад и совпал с выросшей популярностью гусеводства. Пик заказов на погремушки приходится на начало зимы, когда по традиции всё село забивает гусей. Это превращается в своеобразный праздник: после ощипа птицы люди собираются и ходят друг к другу в гости, а теперь еще и обязательно заглядывают к Альмире. Просят последнего в округе хранителя ремесла сделать им сувенир. Он, кстати, совершенно безопасен для малышей: погремушки изготавливаются из натуральных материалов, поэтому родители могут не переживать, если ребенок начнет, как это обычно бывает, тащить такую штуковину в рот.
— Сейчас соседи нередко отдают мне горлышки. Иногда я их замораживаю, чтобы сделать погремушку летом, если кому-то понадобится, — говорит Альмира Мазитова.
Интерес к погремушкам «по старинному рецепту» проявляют и дети постарше. Они частенько спрашивают «А что это такое?» и «Как это сделать?». Так что Альмира Аптуловна с дочерью — воспитательницей детского сада — с недавних пор стали проводить с ребятишками занятия и давать уроки «гусиного» ремесла.
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