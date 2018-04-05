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Девушек из Косино-Ухтомского приглашают постичь все грани совершенства
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Девушек из Косино-Ухтомского приглашают постичь все грани совершенства 

Управа района Косино-Ухтомский 2 часа назад
Фото: Управа района Косино-Ухтомский
Молодые парламентарии Косино-Ухтомского проведут для жительниц округа и района курс по красоте «Все грани совершенства». Ведущей курса выступит уже знакомый девушкам района консультант по красоте известной косметической фирмы Е. Родионова.
В начале марта жительница Кожухова Евгения уже проводила для девушек мастер-класс по весеннему макияжу. Занятие пришлось по вкусу представительницам прекрасного пола, и они попросили консультанта по красоте устроить такие встречи еще.
Курс стартует на будущей неделе в СДЦ «Триумф» по адресу: ул. Рудневка, 12. Занятия будут проходить в двух группах по 6 человек. Первая будет заниматься по вторникам, вторая — по четвергам, с 19 до 21 ч. Курс предполагает 3 бесплатных занятия, по окончании которых выдается сертификат.
Обращаем внимание девушек на то, что на курс по красоте следует записаться заранее. Телефон консультанта можно узнать в ГБУ «СДЦ „Триумф“.
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