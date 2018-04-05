Куда сводить детей на выходных. Скоро закроют запись

Скоро закроют записьИщете, как с пользой провести выходные? re:Store запускает регулярные детские и подростковые занятия в Москве. И им полезно, и у вас появится свободное время.

В программу входит:

• 12:00 уроки рисования на iPad (уже разобрали места)

• 13:30 создание презентаций на iPad

• 15:00 создание музыки на iPad

• 16:30 программирование на iPad на языке Swift

Первые семинары пройдут уже в эту субботу, 7 апреля, в магазине re:Store на улице Тверской, 27.

На iPad можно не только играть и смотреть видео, но и создавать свои мультфильмы, придумывая увлекательные сюжеты и собственных персонажей.

Сколько это стоит?

Это совершенно бесплатно. Прийти может любой желающий с детьми в возрасте с 6 до 16 лет (в зависимости от лекции). iPad нести с собой не нужно.

Важно: на лекцию нужно предварительно записаться, количество мест и планшетов ограничено.