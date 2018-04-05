Soprano Турецкого: cолнце и знойный мужчина — что еще нужно

Певицы арт-группы «Soprano Турецкого» легко могли бы покорять модные подиумы, но для них главные подмостки — сцена. Неужели между девочками нет интриг? Проверим!

Amoralle, Dita, Love Goods Lingerie, Agent Provocateur. Благодарим шоу-рум Saint Room за предоставленное белье. Фото: Amer Mohamad; стиль: Надина Смирнова; Muah Beauty Bistro Moscow

PLAYBOY Вы уже давно привыкли к комплиментам со стороны мужчин?

АННА КОРОЛИК К этому привыкнуть невозможно! А если серьезно, получаю комплименты не только от мужчин, но и от женщин, потому что на наш концерт приводит своего мужчину женщина. Гораздо важнее нравиться именно им! И у меня это получается (улыбается).

ЕКАТЕРИНА МУРАШКО Нам очень приятно присутствие большого количества мужчин на наших выступлениях. И признания поклонников в жизни и на наших страницах в соцсетях. Это льстит, не спорю. Лично меня радует, что многие зрители приходят на наши концерты семьями и парами. Это прекрасно! И это говорит о том, что репертуар Soprano разнообразен. Кроме мировых хитов и песен, посвященных сильной половине человечества, в нашей копилке есть чисто девичьи «страдания». Я заметила, с каким удовольствием женщины часто подпевают нам. Они всегда эмоциональны и отзывчивы. Большое спасибо им за эти эмоции! И мне известна пара случаев, когда мужчина и женщина встретили друг друга на наших выступлениях.

Все мы с характерами, но стараемся друг друга поддерживать, сглаживать острые углы

PLAYBOY Чего точно НЕ должен говорить мужчина, чтобы заинтересовать вас?

ВАЛЕРИЯ ДЕВЯТОВА Что он азартен и любит неоправданный риск!

PLAYBOY А вы сами встретили свою любовь?

ВАЛЕРИЯ ДЕВЯТОВА Нас с моей любовью свела судьба! Внезапно, сильно, мощно. И накрыла с головой. Мы выступали на одном закрытом мероприятии и совершенно случайно столкнулись. Молодой человек встал как вкопанный и начал сверлить меня взглядом. Я подумала: «Какой самонадеянный, думает, что от его взгляда я должна потерять дар речи». Отвела взгляд, как будто его не замечаю. В тот день он сказал своему лучшему другу: «Эта девушка станет моей женой»… Мы дали концерт и в срочном порядке уехали. Через месяц мой будущий избранник должен был организовать одно мероприятие. На этом вечере Soprano были хедлайнерами. Я слегла с температурой, и меня могли отпустить с этого выступления, но я почему-то сказала: «Нет, буду выступать». Мы снова встретились с ним, и после этого он меня уже не отпустил.

Пляж, море, солнце и знойный мужчина — что еще нужно женщине!

PLAYBOY Говорят, женской дружбы не бывает. Часто ли вы ссоритесь?

ЕВГЕНИЯ ФАНФАРА Мой характер достаточно взрывной, иногда, не разобравшись, могу наломать дров (смеется). С девочками мы давно друзья. Они знают, что я вспыльчивая, хотя отходчивая. Все мы с характерами, но стараемся друг друга поддерживать, сглаживать острые углы, что очень важно «в многосисечном коллективе».

PLAYBOY Пару лет назад вы записали песню с Артуром Пирожковым . Понравился такой опыт? И где новые совместные работы со звездами поп-сцены?

ДАРЬЯ ЛЬВОВА Совместная работа с Сашей Реввой получилась позитивной и солнечной. Пляж, море, солнце и знойный мужчина — что еще нужно женщине! Мы остались в восторге. И, конечно, работаем над новыми проектами. Вышел совместный клип с Филиппом Киркоровым на песню «Ты — все, что нужно мне». А скоро вас ждет новый сюрприз.

PLAYBOY В прошлом году к чемпионату мира по хоккею вы вместе с Фетисовым и Губерниевым перепели «Трус не играет в хоккей». И где подобная песня к чемпионату мира по футболу?

ЕКАТЕРИНА МУРАШКО Тема спорта — одна из самых любимых для нас. Многие из нас не только активно занимаются спортом, но и являются поклонницами и болельщиками спортивных команд и отдельных спортсменов. Клип «Трус не играет в хоккей» был нашим экспериментом. И, судя по отзывам, удачным. Ведь даже для сильных духом спортсменов так нужна и важна поддержка! С тех пор мы неоднократно имели честь исполнять гимн России на значимых спортивных состязаниях. Это большая честь для нас! Не буду раскрывать всех карт, но в скором времени поклонников футбола тоже ждет очередной сюрприз от арт-группы Soprano…

PLAYBOY Бывало такое хоть раз, что хотелось уйти со сцены, не закончив концерт?

АННА КОРОЛИК Был момент, когда разошлась молния на платье, но даже при этом — ты же артист, певица, должна идти до конца! Я допела песню. Платье не упало, слава богу. Я придерживала его рукой… В такой ситуации, как говорит наш маэстро, это элемент шоу (смеется).

Был момент, когда разошлась молния на платье, но я допела песню

PLAYBOY Вы чуть было не попали на «Евровидение-2017», остановившись в одном шаге от участия в конкурсе. Будете продолжать стремиться попасть на евросонг?

АННА КОРОЛИК Конечно да, и мы работаем над этим! На сегодняшний день это цель номер один для нашего коллектива.

PLAYBOY С кем бы вы мечтали спеть дуэтом?

ВАЛЕРИЯ ДЕВЯТОВА Со Стингом

PLAYBOY На что вам последний раз не хватало денег?

ЕКАТЕРИНА МУРАШКО Я всегда стараюсь разграничивать свой бюджет и жить по средствам, не замахиваться на то, чего себе позволить не могу. Но один раз в жизни исчерпала свой лимит. И у меня не было денег даже на еду. О, этот заветный день зарплаты! Он приближался слишком долго. Слава богу, больше таких ситуаций не возникало!

Девушки так подвержены желанию перемен! Кто знает, что будет через 5 лет?

PLAYBOY Какой недавно увиденный фильм заставил вас прослезиться?

ДАРЬЯ ЛЬВОВА «Рожденные в СССР». Документальный фильм, рассказывающий о 20 героях, родившихся в 1983 году в разных уголках Советского Союза. На съемки их приглашали каждые 7 лет, чтобы проследить жизнь на фоне социальных и политических перемен. Снято 4 ленты, в которых его участникам 7, 14, 21 и 28 лет. Гениальный фильм. Смотрится на одном дыхании. Оторваться просто невозможно. Вообще интересно, каково это — жить и знать, что о твоей жизни узнает вся страна. Это ведь такая ответственность!

PLAYBOY А какими вы видите себя через 10 лет? Или хотя бы через 5, чтобы не забегать так далеко?

ЕКАТЕРИНА МУРАШКО Некоторые моменты, которые зависят только от меня, могу предположить. Через 5 лет закончу образование по классу эстрадно-джазового пения в РАМ им. Гнесиных. В планах завершить лингвистическое образование, ведь предложение работать в таком потрясающем коллективе перевесило чашу весов в изучении языков. Это о творчестве и образовании. Ну, а в жизни… Я вижу себя высокой, стройной и голубоглазой блондинкой (смеется). Но ведь девушки так подвержены желанию перемен! А кто знает?