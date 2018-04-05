Освященная к Пасхе молочная продукция УОМЗ поступит на прилавки магазинов Вологды

Молоко, творог, масло и другую продукцию Вологодского учебно-опытного молочного завода им. Верещагина в традиционных и подарочных упаковках сегодня освятил отец Алексий Сорокин. Участие в традиционном обряде приняли руководство и коллектив завода, депутат Законодательного Собрания области Марина Денисова

Обряд провели в маслоцехе предприятия, накрыли пасхальный стол, где собрали весь ассортимент молочной продукции, а также сливочное масло в особой упаковке. В этом году ограниченным тиражом его выпустили в деревянных расписных яйцах. Настоятель храма Святого Лазаря Четверодневного отец Алексий Сорокин вместе с певчими зачитал молитвы и окропил продукцию святой водой. Затем обряд провели в остальных производственных цехах и в складах, куда поступает готовая к отгрузке продукция.

«Производство молочной продукции на месте, где сейчас расположен завод, появилось около 150 лет назад. Не вызывает сомнений и тот факт, что первоначально этот процесс тоже освящали, ведь именно с Божьей помощью предприятие и сейчас успешно функционирует и выпускает качественные продукты. Последние 10 лет мы активно возрождаем эту христианскую традицию, и это, безусловно, придает нам сил и уверенности в том, что мы делаем. Она стала неотъемлемой частью деятельности предприятия», — рассказал генеральный директор УОМЗ им. Верещагина Сергей Молотов.

Традиция освящать места, где живет и трудится человек, появилась в глубокой древности. Считалось, что с приходом священника снисходит благодать, в молитвах — просьбы к Богу о здравии и сохранности. Кстати, символичный обряд для УОМЗ имеет особое значение — предприятие дважды выставлялось на торги, но его удалось отстоять, сохранить объемы производства и весь ассортимент продукции.

В сутки завод вырабатывает порядка 60 тонн цельномолочной продукции, около 10 тонн сухого молока, до 5 тонн сливочного масла. Освященная продукция поступит в торговые точки Вологды, часть направят в Вологодский областной дом ветеранов, расположенный здесь же, в селе Молочное. Сейчас там проживают почти 220 пожилых людей.

«Коллектив завода очень ждет наступления пасхальных дней, освящение происходит в чистый четверг, когда каждый наводит чистоту там, где живет и работает, а также очищает душу. Происходит это и через добрые дела — предприятие достойно несет социальную ответственность, вовремя обеспечивает выплату заработной платы сотрудникам, уплачивает налоги и занимается благотворительностью — помогает нуждающимся. С областным Домом ветеранов завод связывает давняя дружба — к Пасхе туда доставят освященный творог, который будет подаваться как самостоятельное блюдо и будет использован для приготовления пасхальных куличей», — рассказала депутат Законодательного Собрания области Марина Денисова.

В завершении благотворительного мероприятия служители церкви посетили жителей Дома ветеранов.