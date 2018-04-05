Екатерина II и другие самые роковые женщины в истории

Эти женщины меняли жизни не только мужчин, которые оказывались с ними рядом, но и мировую историю. Ради них отказывались от престола и создавали новые церкви.

Елена Прекрасная

Историю Елены Троянской рассказал Гомер в поэме «Илиада». Известная как «девушка 1000 кораблей», Елена Троянская считается одним из самых красивых женских образов в литературе.

Парис, сын царя Трои Приам, влюбился в Елену и похитил ее. Оскорбленные греки собрали большое войско во главе с братом Менелая, Агамемноном, чтобы вернуть Елену. [С-BLOCK]

Армада 1000 греческих кораблей пересекла Эгейское море и прибыла в Трою. Целых девять лет город оставался неприступным, пока греки не пошли на хитрость. Они построили большого деревянного коня, внутри которого находились греческие воины. Несмотря на предупреждения троянцам «Остерегайтесь данайцев, дары приносящих», троянцы приняли коня в качестве подарка.

Дождавшись ночи, греки вышли из коня, открыли ворота Трои, чтобы впустить армию Менелая. Троя была разрушена. Елена благополучно вернулась в Спарту вместе с Менелаем, получила прозвище «Троянская», став роковым символом разрушения эллинской эпохи.

Гвиневра

Легенды о прекрасной Гвиневре написал сэр Томас Мэлори в книге «Смерть Артура» (1485) Супруга легендарного короля Артура. Дочь Короля Лодергранса, управлявшего Кэмлардом. Образ Гвиневры считается первым образом Прекрасной Дамы в литературе Средневековья.

Томас Мэлори описывал Гвиневру как очень красивую женщину. Естественно, ее красота покорила не только короля Артура. Ланселот, один из рыцарей Артура был безумно влюблен в Гвиневру. Об этом красноречиво говорит его поступок: он единственный вступился за королеву, когда ее обвиняли в отравлении сэра Патриса. [С-BLOCK]

Оскорбленный Артур отправился вслед за Ланселотом и Гвиневрой, оставив наместником Мордреда, своего племянника. Ничего не добившись, Артур был вынужден вернуться к себе на родину.

В отсутствие короля Мордред решил захватить власть, свергнув Артура. Он призвал на помощь саксов и встретил Артура на побережье с войском. В битве погибли все. Мордред был сражен королем, но и сам Артур был смертельно ранен. Умирая, он попросил сэра Бедивера бросить меч Экскалибур в озеро. Умирающего Артура волшебницы забрали в магической ладье на Авалон.

Клеопатра

Царица Клеопатра была умной, властной, сильной, обаятельной, проницательной, дерзкой, честолюбивой и роковой женщиной. Ею многие восхищались и восхищаются до сих пор. Блестящий политик и стратег, она умело использовала женские чары при достижении целей. Например, чтобы понравиться искушенному Юлию Цезарю, она приказала обмотать себя тряпками и кинуть к его ногам. Цезарь был потрясен таким поступком — сама правительница Египта оказалась у его ног! Но любовная и политическая связь Клеопатры и Цезаря оказалась неугодной римлянам — есть мнение, что Цезарь, связавшись с Клеопатрой, подписал себе смертный приговор.

Саломея

Кто: иудейская царевна, дочь Иродиады и Ирода Боэта, падчерица Ирода Антипа Ирод Антипа правил в Иудее, которая в 6-7 годах нашей эры стала рисмкой провинцией.

На 50 году жизни Ироду приглянулась жена родного брата Иродиада и он женился на ней. Такой способ выбора спутницы пришелся не по нраву Иоанну Крестителю , он критиковал брак Ирода и Иродиады. Иродиада была очень властной и мстительной, и ответ на упреки Иоанна Крестителя не заставил себя ждать.

В честь дня рождения Ирода было устроено пиршество. Иродиада послала свою дочь Саломею исполнить зажигательный сирийский танец. По преданию, гости и Ирод были настолько околдованы ее танцем, что после его исполнения Ирод воскликнул: «Проси, что хочешь!». По совету матери Саломея попросила в качестве подарка голову Иоанна Крестителя.

Образ Саломеи — первый образ femme fatale в библейском сюжете.

Валерия Мессалина

Валерия Мессалина родилась в 25 году нашей эры, принадлежала высшей патрицианской власти. В 14 лет ее выдали замуж за дядю императора Калигулы, Клавдия. Его считали дурачком, он был немолод, хромал и имел за плечами два развода. Но Клавдий так сильно полюбил Мессалину, что безоговорочно ей верил и сквозь пальцы смотрел на ее многочисленных любовников.

В 41 году убивают Калигулу и императором становится Клавдий, а Мессалина — императрицей. И тут ее уже было не остановить — балы, пиры, многочисленные любовники и разбазаривание казны Империи. Но Клавдий по-прежнему снисходительно относился к ее похождениям. [С-BLOCK]

Между тем, Мессалина влюбилась «по-настоящему». Ее избранником стал один из юных и знатных красавцев Гай Силий. Он был в ужасе от ее преследований, чувствуя, что речь пойдет уже не о пустой интрижке, — что у императрицы теперь «все всерьез».

До такой степени, что она приказывает перенести в дом Силия лучшую мебель из императорского дворца! Месаллина окончательно потеряла голову и решила стать женой Гая, дав на подпись Клавдию брачный контракт. Император подписал документ, не посмотрев, что в нем, и уехал поправлять свое здоровье.

Оставшись в Риме наедине с Силием, Мессалина отпраздновала свадьбу с перепуганным женихом, с соблюдением всех древних обрядов, как «порядочная женщина». Неизвестно, сколько бы длился праздник, если бы один из пьяных гостей не увидел приближающийся императорский кортеж. Начались судебные процессы, не пощадившие ни одного любовника Мессалины. Не пощадили даже хитрого Мнестера, который утверждал, что всего лишь выполнял приказ императора во всем повиноваться его жене.

Анна Болейн — вторая жена Генриха VIII и мать королевы Англии Елизаветы I. Родилась в богатой, но не знатной семье Томаса Болейна. Мать Анны, леди Элизабет Говард, происходила из старинного знатного рода Говардов.

С детства родители Анны планировали для дочери высокое положение при дворе. Она получила великолепное домашнее образование: хорошо пела, танцевала, освоила музыкальные инструменты. Свободно владела французским и итальянским языком, сочиняла стихи и музыку. В 7 лет Анну отправили на воспитание ко двору французской королевы, где она овладела искусством флирта и постигла принципы придворных интриг. [С-BLOCK]

В это время между Екатериной Арагонской и Генрихом VIII произошел серьезный разлад. Король мечтал о наследнике, но Екатерина в силу возраста была неспособна родить мальчика.

Герцог Норфолк решил «помочь» в щекотливой ситуации и Анна Болейн вернулась в Англию, чтобы стать наложницей короля и укрепить положение дяди при дворе. Анна искусно флиртовала с Генрихом, не подпуская его к своему телу, все больше распаляя страсть короля.

Девушка не желала быть только наложницей, она хотела стать королевой Англии. Анна намекала Генриху, что тот получит все, только если разведется с королевой и сделает ее своей женой. Но обстоятельства играли против союза, ведь Екатерина Арагонская была испанской принцессой и расторжение брака означало, что Генрих идет против Карла V и Ватикана.

Ситуация требовала волевого решения, Анна подначивала короля разорвать отношения с Ватиканом и создать собственную — Англиканскую церковь. Генрих VIII разорвал отношения с Римской католической церковью , объявил себя главой Англиканской Церкви, а брак с Екатериной Арагонской признал недействительным. Анна Болейн добилась своего — стала женой Генриха VIII и королевой Англии.

Елизавета I Елизавета I, «королева-девственница», дочь Генриха VIII и Анны Болейн. Генрих VIII боялся оставить державу без сильного короля, но его страхи не оправдались — таким королем стала Елизавета I.

Она правила 45 лет, и этот период в истории Англии называют «Золотым веком». Единственная королева, которая в качестве мужа выбрала страну. Как она любила говорить, «я замужем за Англией». В период ее правления творил Уильям Шекспир , Френсис Дрейк совершал кругосветные путешествия, а Испанская Армада перестала быть непобедимой.

Путь Елизаветы к трону был нелегким. Как правило, преемником английского престола является старший потомок мужского пола правящего монарха. Генрих VIII умер, оставив после себя Эдварда VI. Эдвард правил недолго — с 1547 по 1553 год, и не оставил наследников. По праву престол мог перейти либо Марии (будущая Мария Кровавая), либо Елизавете. Но время Елизаветы еще не пришло, и королевой стала Мария. [С-BLOCK]

В 1554 году Елизавета была заключена в тюрьму по указу Кровавой Мэри. Из-за болезни Мария стала очень подозрительной, ей повсюду мерещились заговоры, в одном из которых обвинялась Елизавета. Кроме того, яростной католичке Марии претило, что Елизавета была протестанткой. Словом, Мария делала все, чтобы отравить жизнь сводной сестре. Но в это время и формировался «железный» характер будущей королевы.

Во время ее правления существовал так называемый «культ Елизаветы» или культ Королевы-девственницы. Чаще всего ее изображали как Венеру, Цирцею, Афродиту, чтобы поддерживать ореол божественной королевы.

Несмотря на такой образ, у королевы было много поклонников. К ней сватались Томас Сеймур (муж Екатерины Парр), герцог Роберт Дадли (по словам историков, она столкнул свою жену с лестницы, чтобы свататься к королеве), король Испании Филипп II (после отказа направил в Англию Армаду, дело закончилось полным поражением испанских кораблей), эрцгерцог Австрии Карл и Герцог Анжуйский.

Екатерина II Софья Августа Фредерика Ангальт-Цербст-Эверская — настоящее имя императрицы Екатерины II. Дочь принца Христиана-Августа и Иоанны-Елизаветы. Некоторые историки говорят о том, что настоящим отцом Софьи был Фридрих Великий . Он-то и посоветовал принцессу Софью в жены престолонаследнику Петру, когда узнал, что Елизавета Петровна ищет своему сыну невесту.

Таким образом немецкая принцесса оказалась при российском дворе. При крещении она получила имя Екатерина. Ее обучали лучшие учителя, чтобы она стала достойной супругой российскому императору. Софья (теперь уже Екатерина) в совершенстве овладела русским языком, российской историей, историей православия и стремилась как можно больше узнать о России, которую воспринимала как новую родину.

В 1762 году Екатерина организовала дворцовый переворот и свергнула Петра III, став императрицей. Время ее правления называют «золотым веком русского дворянства». Екатерина была приверженце Просвещения, любила читать французских просветителей и вела переписку со многими из них, в том числе и с Вольтером. [С-BLOCK]

При Екатерине фаворитизм достиг своего пика. В ее фаворитах ходили князь Потемкин, Завардовский, Римский-Корсаков. Всего официальных фаворитов было 21. Каждому из них она помогала делать карьеру.

Но почти все после прекращения отношений были либо высланы из России без права на возвращение, либо уволены, либо по приказу Екатерины были изувечены близкие фаворитов.

Одним из таких людей стал Александр Мамонов. Он влюбился в княжну Елизавету Щербатову и вознамерился жениться, о чем доложил Екатерине. Екатерина дала согласие, устроила роскошную свадьбу, а двумя неделями позже приказала солдатам отомстить Мамонову. Его привязали к креслу и заткнули рот, а над молодой графиней надругались солдаты, после чего иссекли ее плетью до полного уродства. Лизанька чудом выжила. Граф Мамонов увез болеющую жену за границу, чтобы никогда больше не возвращаться в Россию.

Эвита Перон (настоящее имя Мария Эва Ибаргурен Дуарте де Перон) вошла в историю как жена президента Хуана Перона и первая леди Аргентины.

Они познакомились в 1944 году на благотворительном вечере в городе Сан-Хуан. Вечер был посвящен пострадавшим от землетрясения. В этот вечер Эвита подошла к полковнику Перону и сказала ему слова, перевернувшие ее жизнь. — Полковник, — сказала она, дотронувшись до его рукава. — Чего тебе, девушка? — сказал он, не поворачивая головы. — Спасибо, что существуете.

С этих трех слов началась новая жизнь Эвиты Перон. Это потом полковник поймет, какая женщина ему досталась — фанатично преданная ему и его идеям, «мать» аргентинского народа. [С-BLOCK]

Эвита обладала огромной властью над Хуано Пероном — именно она настояла на том, чтобы он стал главой правительства. После кропотливой работы, в 1946 году Хуан Перон действительно становится президентом Аргентины. Будучи первой леди, она пользовалась огромной популярностью среди бедных и обездоленных.

Де-юре она не занимала ни один пост в государственном аппарате, де-факто была министром здравоохранения и труда. Эвита работала как заведенная, помогая мужу удержаться на посту президента. Фонд, который она возглавляла, строил школы, больницы, приюты для престарелых и жилье. Она воспринимала аргентинский народ, как своих детей. Вероятно, потому что не могла их завести из-за болезни.

После смерти Эвиты политическая удача отвернулась от Хуана Перона. Рейтинг стремительно падал, диктатура президента набила оскомину всем слоям общества, и без поддержки своей жены он продержался недолго. В 1955 году, спустя три года после смерти Эвиты, в стране произошел переворот и Хуан Перон спешно покинула страну, которую так фанатично любила его жена.

Лола Монтес

Жизнь этой роковой женщины была короткой — всего 40 лет. За эти годы она сумела покорить Ференца Листа , Оноре де Бальзака, Александра Дюма-старшего, смогла стать фавориткой баварского короля Людвига I, ради Лолы он отказался от трона.

Настоящее имя Лолы Монтес — Элизабет Розанна Гилберт. Родители её переехали в Индию, где ее отцу предстояло нести службу. В Индии он заразился холерой и умер. Мать Элизабет недолго горевала и вышла замуж за командира за Джеймса Крейги, а Элизабет отправили к родственникам Джеймса в Шотландию. Годы в чужой семье, а позже в пансионате оказались тяжким испытанием для девочки. Повзрослев, Элизабет сбежала из пансионата вместе с лейтенантом Томасом Джеймсом в Ирландию, а оттуда — в Индию. [С-BLOCK]

Благодаря природному обаянию и артистизму она смогла обратить на себя внимание элиты в Калькутте, но этого ей было мало. В Индии она брала уроки танцев. Позже Элизабет отправилась в Англию навестить родных мужа, но по дороге познакомилась с лордом Леноксом, и в Индию так и не вернулась. Ветреная красавица отправилась в испанскую Севилью, чтобы продолжить обучение танцам. Как и Мата Хари , и придумала себе прошлое — теперь она была испанской вдовой и взяла псевдоним Лола Монтес.

В июне 1843 года Лола дебютировала в Лондоне на сцене Королевского театра. Зажигательные испанские танцы вкупе с эротичными телодвижениями Востока вызвали бурю восторга. Дальнейшая жизнь Лолы Монтес напоминает калейдоскоп. Ее фраза «Что Лола хочет, то Лола получает» стала крылатой. А что хотела молодая девушка? Конечно, денег, красивую жизнь и славы. В ее поклонниках в разное время числились и Ференц Лист и Бальзак, а один из лучших театральных критиков Франции погиб из-за Лолы на дуэли, успев составить завещание на ее имя. После этого случая Лоле Монтес пришлось покинуть Францию, и она уезжает в Баварию. [С-BLOCK]

Людвиг I, король Баварии, был покорен красотой и непосредственностью Лолы. Уже через 6 недель после знакомства он дарит ей шикарный особняк, а она ходила с сигарой по улицам столицы Баварии, пытаясь своим примером уравнять мужчин и женщин.

В феврале 1848 года Лола поплатилась за свое поведение. На нее набросилась толпа студентов, но Лола, угрожая им пистолетом, чудом спаслась. Людвиг ради своей возлюбленной не придумал ничего лучше, чем закрыть университет. Недовольных оказалось очень много, Людвиг отменил указ, а 19 марта 1848 отказался от короны в пользу сына Максимилиана.

Королева Марго

Маргарита де Валуа, французская принцесса, дочь короля Генриха II и Екатерины Медичи.

Королеву Марго — Прекрасная дама эпохи Возрождения. Красивая, умная, образованная и с чувством юмора. Жена Анри де Бурбона, их союз должен был скрепить два французских королевских дома, и ослабить напряжение между католиками и гугенотами. На свадьбе, состоявшейся в парижском соборе Нотр-Дам, и жених был вынужден стоять снаружи, потому что не был католиком. Шесть дней спустя, католики начинают вырезать гугенотов, в знак протеста.

Лань Кэ (Императрица Цыси)

Девочка родилась в 1835 году в знатной, но обедневшей маньчжурской семье. При рождении ей дали имя Ланьэр (Орхидея) История жизни императрицы, которая возвысила евнуха Ли Ляньина и на протяжение почти полувека железной рукой правила гигантским Китаем, напоминает скорее миф, чем реальную биографию. К концу жизни ее полный официальный титул звучал так: Милосердная, Счастливая, Благодетельная, Милостивая, Главная.

Лань Кэ слыла красавицей, ее типично маньчжурскую внешность дополнял живой характер. Будучи наложницей пятого, самого низкого ранга, она смогла стать императрицей Китая. Лань Кэ знала, как выгодно воспользоваться своим незавидным положением. [С-BLOCK]

Получая небольшие деньги, Лань Кэ тратила их на уроки пения, рисования и небольшую часть отдавала евнуху Ли Ляньину, который помогал ей во дворце. В конце концов, она привлекла внимание императора Саньфэня, и стала главной наложницей. Вошла в доверие первой жены императора Цыань. Но положение Лань Кэ все еще оставалось шатким, и она решила укрепить его, родив мальчика Тунчжи. Но этого было мало честолюбивой Цыси.

Во время опуимных войн император, Циань и Цыси скрылись в провинции, опасаясь преследования войск противника. Там произошел несчастный случай с Сянфэном, в котором обвиняют Цыси. Во время прогулки по озеру, Сяньфэн пересаживался в лодку Цыси и «случайно» упал в воду. После этого он заболел и умер.

С этого момента Цыси становится регентом Тунчжи. В 1837 году умирает Тунчжи (убийство организовала Цыси) и Лань Кэ добивается цели — стать единоличным правителем Китайской империи.