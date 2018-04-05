Как заставить себя заниматься спортом и делать это в удовольствие

Мария Аниканова , врач-невролог, топ-блогер ЖЖ Я ежедневно вижу, как тело предает человека. Пациенты с болезнью Паркинсона утрачивают возможность нормально ходить, писать от руки. Больные рассеянным склерозом с трудом удерживают равновесие. Иногда им приходится передвигаться, держась за стену.

Болезнь, которая не дает управлять своим телом, переворачивает жизнь человека. Это всегда драма, и она приводит к разрушенным надеждам, разводам, несостоявшейся карьере и несложившемуся родительству. Когда тело предает человека, это тяжелое испытание.

Поэтому я всегда удивляюсь, когда человек по собственной воле отказывается от нормальных отношений с собственным телом, предает его.

«Относитесь к своему телу так, как будто это тупая шавка. Не давайте ему спуска, тренируйте свою волю. Человек вы или свинья, в конце концов?» — вопрошает популярная фитнес-блогерша. Она известна тем, что сделала себе безупречное тело. Низкоуглеводная диета, странные блюда вроде гречки, перемешанной с обезжиренным творогом, которые эта дама предпочитала есть прямо из контейнера, пропаганда тяжелых силовых нагрузок, когда прекращение менструаций или, наоборот, маточные кровотечения, по мнению «гурини», не являлись поводом пропустить тренировку, — все это представлялось в ее блоге как единственный способ обрести красоту и здоровье.

Ей вторят сотни других «специалистов»: биохакер Сергей Фаге охотно делится с читателями секретами, как половчее «обмануть мозг», фитоняшки из инстаграма рассказывают тысячу и один способ «обмануть аппетит». Под видом «детокса» популярной становится многодневная диета на основесвежевыжатых соков, которая помогает не чувствовать голода и заметно похудеть, однако выводит из строя поджелудочную железу у больных хроническим панкреатитом (разумеется, об этом никто не предупреждает).

Тело как враг — новый тренд среди сторонников здорового образа жизни. Наш организм, считают они, «переполнен шлаками», «плотно сидит на сахаре», «рецепторы на языке забиты солью», а потому нет шансов договориться с собственным телом, нужно принимать радикальные меры, «брать шавку в оборот», как сказала бы популярная фитнес-блогерша. Как будто тело — это такая штука, которую можно «отстегнуть» от разума, положить на дальнюю полку в шкаф или сменить его по желанию на другое, более подходящее.

«Не нужно себя щадить», «Ты можешь больше» — этой идее вторят рекламные слоганы магазинов спортивной одежды. Мускулистые красавицы надменно улыбаются с билбордов так, что волей-неволей задумываешься о собственной слабости и никчемности.

Обмануть потребности тела в углеводах и жирах. Подавить усилием воли «неспортивные» желания съесть пиццу или полежать с книжкой в пятницу вечером. Тело — враг, непослушное животное, нелюбимый ребенок, страдающий дефицитом внимания с гиперактивностью:только отвернись, а тело уже достало из холодильника мороженое и быстро ест, пока не отняли.

А все потому, что использование стратегии «подавлять волевым усилием» не приводит ни к чему хорошему. «А ну перестань плакать», «Мало ли чего ты хочешь» — вот типичные фразы человека с недостатком эмпатии, которые он принимает за попытку поддержать членов своей семьи, а на самом деле просто обесценивает их чувства.

В сфере продаж есть популярное понятие «работа с возражениями». Его отчего-то до сих пор считают эффективным инструментом в убеждении клиентов купить ненужный товар или услугу. Фактически это попытка «волевым усилием» влезть в голову другому человеку и навязать ему какой-то хлам. Логично, что это не встречает понимания, зато часто приводит к негативной реакции со стороны клиента. Отчего «работа с возражениями» до сих пор применяется в продажах — загадка. Но популярность этого приема наводит на мысль о том, сколько психологически неграмотных людей находится вокруг нас и пытается чему-то учить.

Стратегия навязывания не работает — ни на вашем многострадальном организме, ни на окружающих, какими бы терпеливыми людьми они ни были. Успеха в здоровом образе жизни получится добиться, только если вы действуете в интересах своего тела. Продать товар или услугу удастся, только если вы убедите клиента, что это может быть полезным для него, но убеждение стандартными «продающими» фразами не сработает; придется вникать в его потребности и мотивы.

Положительное дофаминовое подкрепление — один из ключевых принципов формирования мотивации. Вы сделали что-то, что принесло вам удовольствие, и мозг ответил выделением дофамина. Иными словами, тренировка, на которой вам интересно и весело, или ситуация, в которой вы получили похвалу тренера, обязательно закрепится в мозге как событие, которое непременно нужно повторить. И потому на следующий день вы снова с радостью поспешите заниматься спортом. А если вы битый час тащились по беговой дорожке, проклиная свою склонность к набору лишнего веса и этот чертов тренажер, на следующий день ваш мозг изобретет десятки причин не ходить на кардиотренировку, как бы вы себя при этом ни ругали.

Поэтому секрет стабильной мотивации — искреннее удовольствие от того, что вы делаете. Не нравится бассейн? Попробуйте качалку. Не вдохновляют групповые занятия йогой? Ищите персонального тренера хотя бы на пару занятий, чтобы потом заниматься дома в приятном одиночестве, никуда не торопясь.

Заявление «Мне не подходит никакая физическая нагрузка» очень часто оказывается заблуждением. Возможно, все виды активности, что вы попробовали, оказались неподходящими. Или вы испытали большой дискомфорт от нетренированности, потому что дали себе слишком интенсивную нагрузку. Одышка, сердцебиение и предобморочное состояние — типичная история для новичка. Это не признак непереносимости физической нагрузки, а просто сигнал от вашего тела, что с ним нужно побережнее и поосторожнее.

Не нужно бросаться на поиск пределов своих возможностей, как советуют спортивные красотки в рекламе кроссовок. Куда полезнее попробовать тот вид нагрузки, который вам приятен, комфортен и приносит удовольствие в процессе. Даже если это неторопливая ходьба. Физическая активность, которая подходит именно вам, совсем не обязательно обнаружится в ближайшем фитнес-центре, где представлены все виды запредельных нагрузок и работают тренеры с садистическими наклонностями. Кто-то найдет свое счастье в школе каратэ, случайно придя на занятия сына. Кто-то так и не купит модные спортивные легинсы, потому что будет каждый день ходить в старых трениках на пробежку вместе с собакой.

Единственное волевое усилие, которое придется сделать над собой, — это расставление приоритетов. Сон важнее интересной книги. Регулярность тренировок не так важна, как качественный отдых — поэтому если вы много работали и чувствуете себя совсем без сил, в пятницу вечером лучше просто пораньше лечь спать, чем идти на тренировку. Не есть полдня, потому что у вас напряженный рабочий график, тоже не дело. Поэтому все же придется выделить несколько минут на салат или бутерброд.

Умение расставлять приоритеты и заботиться о себе — это привычка, На ее формирование может уйти некоторое время. Иногда это оказывается сложнее, чем заставлять себя три раза в неделю ходить на ненавистные кардиотренировки или давиться отвратительным на вкус протеиновым коктейлем для роста мышц.

Тело — ваш союзник. Союзник ресурсный и преданный, а потому очень ценный. Перестаньте слушать идиотов, которые рекомендуют встать на путь психического расстройства и силой воображения отделить свое тело от разума. Слушайте себя. Доверяйте себе. Это обязательно приведет к большей осознанности. А дальше и вовсе начнутся удивительные вещи: возможно, вы захотите оказаться от сахара. Может быть, вас будет не вытащить из спортзала. Вероятно, начнутся удивительные трансформации вашего тела: снизится вес, вы станете выносливее. Но самое важное произойдет потом. Это изменения разума. Спокойный ум, низкий уровень тревожности, уверенность в том, что вы делаете, — все это незаметные, но очень важные перемены, которые дадут иной уровень качества жизни и изменят в лучшую сторону отношения с окружающими.

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