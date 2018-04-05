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Девушка из Новосибирска получила титул «Жемчужина Востока»
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Девушка из Новосибирска получила титул «Жемчужина Востока» 

ngs.ru 1 час назад
Фото: ngs.ru
Вечером 5 апреля в Новосибирске завершился всероссийский конкурс красоты «Жемчужина Востока».
Победительницей конкурса стала Насиба Каримкулова из Новосибирска. На конкурсе девушка представляла узбекскую национальность. В финале конкурса приняли участие восемь девушек из Новосибирска, Бердска, Омска, Якутска и Междуреченска.
«Это конкурс красоты и таланта, где мы рассказываем о национальных традициях конкурсанток, об их культуре. Это и отличает наш конкурс от других [конкурсов красоты]. Сегодня у девушек было три выхода: визитка, танцевальный номер и выход в вечерних платьях», — рассказала корреспонденту НГС организатор Светлана Скороход.
Вчера стало известно, что две сибирячки — 20-летняя модель Мария Ступина и 19-летняя чирлидер ХК «Сибирь» Юлия Гришманова — прошли первый этап конкурса красоты «Мисс Россия — 2018» и попали в топ-50.
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