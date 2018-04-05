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Юлианна Караулова и другие звезды на дне здоровой критики
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Юлианна Караулова и другие звезды на дне здоровой критики 

Peopletalk 45 минут назад
Фото: Peopletalk
Кто: Юлианна Караулова, Алина Топалова, Виктория Борисевич, Дарья Лисиченко, Анна Попова, Маргарита Лиева, Яна Кушнер, Анна Ивченко, Инга Берман, Светлана Родина, Александр Сирадекиан, Ирина Йовович, Мария Перлич и многие другие.
Что: День здоровой критики при поддержке Harper`s Bazaar.
Где: ТГ «Модный сезон», Москва.
Когда: 04.04.2018.
Люди говорят: В ТГ «Модный сезон» состоялся день здоровой критики, где каждый желающий мог протестировать инновационную wellness-разработку — капсулу для медитации Somadome. Всего в мире их три, две находятся в офисах Facebook и Google в Америке, и одна в Москве, в салоне красоты Mahash Spa в отеле InterContinental. Также гости получили личную консультацию ведущих спикеров зож-лектория «Город-Сад» и побывали на public talk «Мифы здорового образа жизни», модератором которого стала Дарья Лисиченко.
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Подробнее: https://peopletalk.ru/article/yulianna-karaulova-i-drugie-zvezdy-na-dne-zdorovoj-kritiki/
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