Россиянка, попавшая в тюрьму Дубая, прилетела в ОАЭ под другим именем

В Арабские Эмираты Екатерина Стецюк отправилась на заработки, родителям девушка сказала, что заключила контракт с модельным агентством, однако через две недели после пребывания в другой стране Стецюк попала в беду: на нее напал пакистанский бизнесмен, спасаясь от которого она была вынуждена выпрыгнуть из окна шестого этажа. Екатерину доставили в больницу с переломом позвоночника и пробитым легким. Обидчик девушки был задержан в аэропорту, однако после допроса мужчины в тюрьме оказалась уже Катя. Ей инкриминируют незаконную деятельность на территории чужой страны, оказание эскорт-услуг.

В студии ток-шоу «Прямого эфира» собрались родственники и друзья Стецюк, а также психологи и представители различных модельных агентств. В ходе программы выяснилось, что Екатерина поехала в другую страну под чужим именем, именно поэтому российский консул долгое время не мог ее найти после обращения родственников.

Мама и тети Екатерины Стецюк ничего не знали о поездке девушки/Фото: кадр из передачи

На связь со студией вышел также экс-бойфренд девушки. Руслан Михайлов рассказал, что Катя написала письмо в одно из модельных агентств Дубая, спустя буквально несколько дней ей ответили и пригласили на работу. По словам молодого человека, Стецюк очень нужны были деньги, поэтому согласилась, не до конца разобравшись в ситуации. Экс-избранник девушки уверен, что она лишь стала жертвой обстоятельств.

Экс-бойфренд Кати делает все, чтобы вернуть бывшую возлюбленную на родину/Фото: кадр из эфира

Тетя и бабушка девушки, также появившиеся в студии, рассказали, что ничего не знали о поездке Кати, иначе бы остановили ее. «Если бы мы знали об этом раньше, мы бы предостерегли ее, что не надо ехать в эту страну, тем более непонятно на каких условиях и с каким агентством она сотрудничает, — заявила тетя Екатерины Елена». На связь со студией выходила и мама девушки, однако все собравшиеся обратили внимание на то, что женщину абсолютно не интересует судьба ее ребенка, большую часть интервью она говорила лишь о деньгах.