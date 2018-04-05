Арабская сказка обернулась кошмаром: русская модель оказалась в тюрьме за отказ принцу

23-летняя модель из Иркутска Екатерина Стецюк отправилась на заработки в Дубай. Но арабская сказка вскоре обернулась кошмаром, а восточные принцы оказались подонками. После нападения влиятельного бизнесмена девушка оказалась в госпитале, у нее пробито легкое и сломан позвоночник. В больницу приехала полиция, Катю, сидящую в инвалидном кресле, забрали и кинули в тюрьму.

Шокирующая история Кати Стецюк в «Прямом эфире» на канале «Россия». Катю искали несколько дней. Выяснилось, что в ОАЭ девушка зарегистрировалась под другой фамилией. Интерпол обнаружил ее тюрьме.

Полиция ОАЭ инкриминирует ей незаконную трудовую деятельность, занятие проституцией и нанесение тяжких телесных повреждений человеку, который привел ее в квартиру и пытался изнасиловать. При этом эти обвинения никак не вяжутся с тем, что девушке пришлось спрыгнуть с шестого этажа ради спасения собственной жизни. Она чудом осталась жива и уже перенесла две операции.

Родители Кати расстались, когда ей было два года. Девочка росла у бабушки, потому что мама ее фактически бросила. Несмотря на это, она выросла очень доброй и отзывчивой, любила делать подарки, а маме в квартире сделала шикарный ремонт.

Кате давно хотелось купить машину. Сначала она даже думала ехать в Китай. У нее уже был опыт подобных путешествий: не так давно она вернулась из Кореи. Потом сама в Интернете нашла агентство, которое и предложило ей поездку в Эмираты. Девушка не смогла отказаться от такого «счастливого шанса». Она верила, что действительно едет делать карьеру и зарабатывать.

Бывший молодой человек Кати Руслан Михайлов , узнав о трагедии, тут же поехал к маме девушки, которая и рассказала ему все подробности этого страшного происшествия. А позже сама Катя через социальные сети пообщалась с ним. Девушка просила никак не афишировать то, что с ней случилось. Однако вскоре мама стала собирать деньги для помощи Кате. Тогда Руслан и решил обратиться в программу «Прямой эфир».

В студию к Андрею Малахову пришла Елена Юрьевна Исаева — тетя Кати. Она очень хочет помочь племяннице вернуться на родину. О том, что девушка уезжает в Эмираты, Исаева узнала из видео, которое та ей отправила из аэропорта Домодедово . Если бы женщина услышала об этом раньше, она бы обязательно отговорила ее от опасной поездки. Услышав о сборе средств, которое инициировала ее сестра, Елена обзвонила всех родственников и знакомых с просьбой о помощи. Правда, после единственного телефонного разговора с сестрой она поняла, что деньги Кате не достанутся …

Блогеров из Иркутска Ирину и Кристину волнует судьба средств, которые люди перечисляли для Кати. Они не понимают, как можно объявлять о сборе денег и не предоставить ни одной справки о том, куда они пойдут. А присутствующие в студии эксперты уверены, что с отъездом дочери мама потеряла отличный источник дохода.

Подруга Кати убеждена, что версия мамы, которую она уже несколько раз рассказывала на камеру, во многом неверна. Катя ей рассказывала, что с молодым человеком в ОАЭ они были знакомы неделю. Общались, катались по городу. В трагический день они заехали к нему в квартиру ненадолго, мужчина начал к ней приставать, нападать с ножом. Девушка была вынуждена броситься в окно.

Как прокомментировать эту историю, президент модельного агентства Red Stars Татьяна Кольцова не знает.

"Модельный бизнес — очень молодой. Девочки начинают работать по всему миру с 14-16 лет. Подписываются серьезные контракты. С девочкой ничего произойти не может", — считает она.

Удастся ли вернуть в Россию Катю живую и здоровую? Как она себя чувствует сейчас? Почему край небоскребов, вечного лета и сказочных возможностей оборачивается для россиянок золотой клеткой? Что об этой истории думает русская диаспора в Эмиратах? Смотрите расследование «Прямого эфира».