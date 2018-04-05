Опасные связи: 25 любовников императрицы Екатерины II

Для королевских, императорских и царских дворов Европы в эпоху абсолютных монархий фаворитизм был обычным явлением. Любовницы европейских королей Маркиза де Помпадур, Элионор Гвинн, Диана де Пуатье, Анна Болейн делили со своими возлюбленными не только ложе, но и тяжесть абсолютной государственной власти. Могла ли дворцовая Россия XVIII века не поддаться этой моде?

Все подробности истории взаимоотношений великой императрицы и ее фаворитов смотрите уже в это воскресенье на телеканале «МИР» . 8 апреля в 10:15 по московскому времени на нашем телеканале стартует сериал «Фаворит», снятый по одноименному роману Валентина Пикуля . Сериал рассказывает об интригах, тайнах, любви и ревности при дворе императрицы Екатерины Алексеевны.

«В России все под секретом, но нет никаких тайн», — писала в декабре 1766 года Екатерина II в послании поэту Вольтеру. Философ-просветитель и по совместительству политический советник императрицы в силу своего возраста уже не поддавался на романтические чары августейшей особы. Но он оказался одним из немногих, кто так и не ответил Екатерине взимностью. Женщине, в чьем списке любовников было как минимум 25 имен. Мы вспомнили, как жили мужчины, которые осмелились полюбить императрицу, что происходило с бывшими фаворитами и правда ли, что во дворце Екатерины был особый мужской «гарем»?

Единственный муж Фото: wikipedia.org / в общественном достоянии

{} Имя: Романов Петр III Федорович, внук Петра I. Семейное положение: законный муж Екатерины II. Начало отношений: венчание 1 сентября 1745 года. Конец отношений: умер при невыясненных обстоятельствах 17 июля 1762 года, через полгода после восхождения на престол.

За всю жизнь у самой богатой на любовников российской императрицы был всего один муж. Урожденный герцог Гольштейн-Готторпский, будущий император Петр III, был родным племянником Елизаветы Петровны, но лишь в 15-летнем возрасте узнал, что может быть возможным наследником российского престола.

В 1745 году августейшая тетя приложила все усилия, чтобы найти для будущего императора, крещеного в имени Петра Федоровича, достойную партию.

Подбирая невесту, Елизавета Петровна вспомнила, что на смертном одре мать завещала ей стать женой голштинского принца Карла Эйтинского, у которого к тому времени в Пруссии уже подрастала юная племянница София Фредерика Ангальт-Цербстская. Та самая немка, которая через несколько лет прославилась на весь мир под именем императрицы Всероссийской Екатерины II.

Потребительское отношение Екатерины к мужчинам историки впоследствии объясняли именно первым опытом замужества с Петром III. Дело в том, что сразу после пышной десятидневной свадьбы молодая жена обнаружила прорехи в образовании супруга и его абсолютное безразличие к женщинам.

«Муж накупил себе немецких книг, но каких книг? Часть их — лютеранские молитвенники, другая — о разбойниках с большой дороги, которых вешали и колесовали. В то же время я за четыре месяца прочла Вольтера и «Историю Германии» в восьми томах», — писала она в своем дневнике 1745 года.

По тем же мемуарам становится известно, что до начала 1750-х годов между Екатериной и Петром не было супружеских отношений, так как по вечерам «некая камерфрау Крузе доставляла будущему императору игрушки, куклы и другие забавы, в которые он играл до часу или двух ночи, а утром прятал под супружеское ложе, дабы их никто не нашел».

Первенец Павел появился у супругов лишь спустя 9 лет после брака, в 1754 году.

Впрочем, отцовство Петра многие историки до сих пор ставят под сомнение, считая настоящим отцом императора первого тайного любовника Екатерины, русского посланника в Гамбурге Сергея Васильевича Салтыкова . Младенец (будущий император Павел I) оказался не нужен ни отцу, ни матери, которая к этому времени окончательно разочаровалась в супруге и вплотную занялась собственным образованием.

Господин Понятовский

Фото: wikipedia.org / в общественном достоянии

{} Впрочем, в мемуарах Екатерина недооценила интерес своего супруга к женщинам.

С 1755 года фавориткой Петра III открыто стала Елизавета Воронцова, сестра известной княгини Екатерины Дашковой , сподвижницы будущего дворцового переворота 1762 года. Свою жену Петр стал иронически называть «Госпожа Подмога» и обращался к ней только по вопросам хозяйства или финансов.

Следуя примеру мужа, цесаревна тоже перестала скрывать свои влюбленности и в 1756 году объявила о романе с личным секретарем английского посланника Станиславом Августом Понятовским. Молодой поляк стал единственным любовником-иноземцем Екатерины, которая предпочитала брать в фавориты русских красавцев много моложе ее.

Именно к этому периоду относятся слухи о том, что в своих покоях императрица якобы содержала мужской «гарем». Впрочем, никаких исторических подтверждений этому факту нет, хотя и известно, что две пары — Понятовский-Екатерина и Воронцова-Петр — часто ужинали вместе, пили чай, устраивали вечера для придворных и даже не стеснялись ночевать в спальнях по соседству.

После смерти Елизаветы Петровны в декабре 1761 года Петр III оказался не готов к правлению государством. В отличие от жены и знатного деда, у него не было ни стремления к образованию, ни интереса к государственной жизни, ни какой-либо политической программы. Этим и воспользовалась амбициозная и стремящаяся к власти жена.

Фото: wikipedia.org / в общественном достоянии

{} Григорий Григорьевич Орлов был одним из главных сподвижников Екатерины Алексеевны во время дворцового переворота 1762 года. В петербургском обществе еще до знакомства с Екатериной он прослыл Дон Жуаном за многочисленные романы, в том числе с возлюбленной влиятельного графа Петра Шувалова княгиней Куракиной.

Цесаревна, которая за годы отношений с Петром III прониклась интересом к решительным и любвеобильным мужчинам, пожелала лично познакомиться с молодым повесой. За несколько месяцев до свержения мужа она назначила Орлова главным казначеем Канцелярии артиллерии и фортификации, чтобы он мог использовать все средства армии для пропаганды задуманного ими дворцового переворота.

Свержение Петра III в 1762 году вознесло Григория Орлова на вершину почестей: в день восшествия Екатерины II на престол его произвели в генерал-майоры, вручили орден Святого Александра Невского и украшенную бриллиантами шпагу. Он стал открытым и признанным фаворитом новой императрицы Екатерины Алексеевны, с которым у нее были самые долгие романтические отношения (почти 10 лет) и внебрачный сын Алексей Бобринский.

Добившись расположения Екатерины, князь Орлов не остановился в своих любовных похождениях. Императрица знала о его увлечениях и планировала обвенчаться с фаворитом, но встретила отпор со стороны советников и общества.

Пока молодую правительницу больше занимали государственные дела, она не обращала внимания на романы фаворита с другими женщинами, но к началу 70-х годов окончательно разочаровалась в Орлове как в любовнике и советнике. В 1772 году Екатерина отправила князя на мирный конгресс с турками в Фокшанах, чтобы утвердить на его месте более молодого и преданного возлюбленного Александра Семеновича Васильчикова

Потеряв статус фаворита, 43-летний Орлов вернулся на родину в Тверскую губернию, где женился на своей 18-летней двоюродной сестре Екатерине Зиновьевой. В 1781 году, спустя четыре года после заключения брака, молодая девушка скончалась от чахотки, после чего Орлов потерял рассудок и скончался в беспамятстве весной 1783 года.

Князь Потемкин

Фото: wikipedia.org / в общественном достоянии

{} Еще со времени переворота рядом с Екатериной осталось немало поклонников ее решительности, смелости и мудрости. Одним из таких людей стал князь Григорий Александрович Потемкин-Таврический, с которым у Екатерины завязался яркий и быстротечный роман с 1774 по 1776 годы.

Замелькавший на горизонте Васильчиков, сын столбового дворянина, конногвардейский корнет на 17 лет младше Екатерины, не мог надолго добиться расположения августейшей любовницы. Через полгода после начала их отношений императрица уже открыто жаловалась советнику Потемкину на то, что Васильчиков стал ей скучен.

Давно влюбленный в Екатерину, Григорий Потемкин посоветовал ей отправить молодого любовника в Москву. Через несколько дней после его отъезда князь пришел в комнату императрицы и предложил ей не только свою преданность, но и руку.

Тайное венчание Потемкина и Екатерины II состоялась в начале января 1775 года в Храме Вознесения Господня в Сторожах. К этому времени императрица уже была беременна, и в июле того же года у нее родилась девочка Елизавета Темкина. Потемкин остался единственным мужчиной, который после разрыва отношений смог сохранить с императрицей дружбу и многие годы оставался вторым человеком в государстве.

ПОЗНАЙ ДЗЕН С НАМИЧИТАЙ НАС В ЯНДЕКС. НОВОСТЯХ