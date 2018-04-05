Шестилетняя химчанка за полгода установила семь рекордов

Самая сильная девочка страны живет в Химках ‐ семь рекордов за полгода. Шестилетняя Варвара Черняк больше всех в России подтягивается, отжимается и приседает. Ее достижения официально зарегистрировала Книга рекордов России. На семи рекордах ни Варя, ни ее родители останавливаться не собираются.

Шестилетняя химчанка исполняет двадцать пять подтягиваний без остановки, что лучше ее же достижение на девять подтягиваний. Причем последние разы даются ей с неимоверным трудом и даже со слезами на глазах.

Когда у меня был первый рекорд, они мне игрушку обещали

— Варвара Черняк.

Мотивация простая, а главное эффективная. За одним рекордом второй, третий и так до семи. Книга рекордов России чуть ли не каждую неделю вносит Варино имя на свои страницы. Началось все с подтягиваний, затем добавились отжимания — 44 раза за минуту, приседания — 507. Когда не побитых рекордов не осталось, родители решили придумать новые.

Начали смотреть по ее способностям — что она может, и какие вообще есть рекорды деток такого возраста, какие Варя, возможно, смогла бы побить или изобрести новый. Вот как отжимание с уголком на одной руке

— Татьяна Черняк, мама.

Даже на детской площадке девочка не отходит от турников и брусьев. Откуда у ребенка столько энергии удивляются не только родители, но и воспитатели в саду. Заставить Варю есть — это целое дело. Кстати, из сада юную рекордсменку забирают каждый день в обед, чтобы не опоздать на тренировку. Уже около года Варя занимается в Зеленограде спортивной гимнастикой. Отсюда и такие результаты.

У нее все быстро и хорошо начало получаться, и она быстро начала подтягиваться. Начала с двух раз, мы быстренько добили двадцать, двадцать пять. Пару раз даже подтягивалась тридцать

— Надежда Еременко, мастер спорта международного класса по спортивной гимнастике.

Одиннадцатикласснику, чтобы получить «пятерку» нужно подтянуться 14 раз. На золотой значок ГТО молодому парню — 13. Для Вари и тот и другой норматив, как семечки. Причем выполнить их она может за один подход. Тренер девочки уверяет — в этом нет ничего удивительного, она же гимнастка.

Ну, это хорошие показатели, но есть такие дети, которые могут столько всего сделать, и подтягиваются они также

— Надежда Еременко, мастер спорта международного класса по спортивной гимнастике.

Врачи тоже восхищены достижениями Вари. Называют ее никак иначе как феномен. Но вот радоваться, считают специалисты, нечему. Такие нагрузки для маленькой девочки чрезмерны и к хорошему это вряд ли приведет.

Если она будет так заниматься, то, возможно, у нее разовьется хондропатия. Поэтому нужно соблюдать золотую середину и делать все умеренно

— Замир Кадыралиев, ортопед.

Сама же Варя рекордами не грезит. Ей больше хочется попасть на Олимпиаду, но это в далеком будущем. А в ближайшем — количество ее достижений точно перевалит за десяток. Рекорды уже побиты и засняты на видео, ждут своей очереди для официального фиксирования. Пока Книга рекордов страны не успевает с ними справиться.