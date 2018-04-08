Шестилетняя россиянка установила 7 рекордов, подтягиваясь на турнике

Шестилетняя Варвара Черняк установила семь рекордов за полгода. Достижения девочки официально зафиксировала Книга рекордов России, однако юная спортсменка не намерена останавливаться на достигнутом и продолжит удивлять результатами.

На сегодняшний день шестилетняя жительница подмосковных Химок выполняет целых 25 подтягиваний без перерыва, что порой не может сделать даже взрослый мужчина. С каждым разом девочка увеличивает количество подтягиваний, устанавливая новые рекорды. Книга рекордов России обновляет результаты Варвары почти каждую неделю. Всё это благодаря тому, что девочка упорно тренируется: отжимается около 45 раз за минуту, подтягивается и приседает примерно 500 раз. Невероятная выносливость вызывает восхищение, ведь эти цифры часто непосильны даже взрослому человеку.

Около года Варвара ежедневно занимается спортивной гимнастикой, и, по словам её тренера, такие результаты неудивительны. Но тем не менее в её возрастной категории, по крайней мере в России, никто еще такого не добивался. Поэтому Варвара единственная россиянка дошкольного возраста, которая может дать фору взрослым спортсменам. Однако врачи утверждают, что такие чрезмерные нагрузки на детский организм могут пагубно отразиться на здоровье, и советуют облегчить тренировки. По их словам, у Варвары могут начаться проблемы с суставами.

В сети считают, что родители Варвары Черняк должны задуматься о будущем дочери. Да, она безусловно добьется больших высот в спорте сейчас, но все же те заболевания, которые могут развиться у девочки вследствие нагрузок, могут навредить её жизни в старшем возрасте.