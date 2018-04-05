В Туркмении запретили бикини и шорты

В Туркмении введен запрет на ввоз в страну женских купальников бикини и шорт для последующей реализации. Об этом сообщает «Радио Азатлык» (местная служба «Радио Свобода»).

Продавцы одежды сообщили журналистам, что сейчас частные магазины распродают купальники и шорты, оставшиеся на складах, на таможне их уже запрещают. «По мере приближения купального сезона на эти товары растет спрос. Таможенники не объясняют причину этого запрета», — указывает издание.

Попытки «Радио Азатлык» получить официальные комментарии по поводу сложившейся ситуации у таможенной службы Туркменистана не дали результатов. При этом сотрудник таможенной службы, беседовавший с журналистом на условиях анонимности, предположил, что запрет может быть связан «с нравственными нормами туркменов, то есть с тем, что туркменским девушкам не подобает носить купальники». Объяснение тому, что запрет был введен именно сейчас, он дать не смог.

«Радио Азатлык» отмечает, что в последние годы шорты стали очень популярны как среди мужчин, так и среди женщин. «Теперь туркменистанцам, по всей видимости, придется отказаться от одежды, комфортной для погодных условий Туркменистана, где жара летом может превышать 50 градусов по Цельсию», — предполагает издание.

В марте работницам государственных учреждений и организаций Туркмении запретили появляться на работе в вызывающем виде. Среди требований к внешнему виду — запрет на использование лака для ногтей и на ношение золотых украшений. Работающим в бюджетной сфере женщинам также рекомендовали не наращивать ногти и ресницы и не обесцвечивать волосы.