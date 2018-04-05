Бюджетные находки: 15 полезных и красивых предметов для дачи с AliExpress

1. Устройство для нанизывания шашлыков (194 руб.)

Дача у многих ассоциируется в первую очередь с отдыхом на природе и приготовлением шашлыков. Чтобы облегчить себе задачу, можно использовать такое приспособление — оно помогает быстро нанизать кусочки мяса на шпажки.

2. Шампура (137 руб.)

Шампура выполнены из нержавеющей стали, ручка деревянная. В наборе 6 штук.

3. Термометр для мяса (173 руб.)

Этот термометр незаменим для тех, кто любит готовить мясо определённой степени прожарки.

4. Ловушка для мух (293 руб.)

Внутри одноразовой ловушки находится химический состав, который, вступая в реакцию с водой, приманивает мух. Насекомые попадают внутрь и уже не могут выбраться.

5. Кормушка для птиц (154 руб.)

Если хотите просыпаться под пение соловья, заведите в саду кормушку для птиц. Этот вариант, чем-то напоминающий подвесной фонарь, отлично подойдёт для дачи.

6. Перчатки для земляных работ (111 руб.)

Эти перчатки специально предназначены для работы с землёй: одна из них оснащена пластиковыми «когтями», чтобы удобно было закапывать растения.

7. Садовый степлер (177 руб.)

Ещё один полезный дачный инструмент, который позволит без труда подвязать растения.

8. Колокольчики (479 руб.)

Милые колокольчики в стиле прованс станут идеальным украшением дачи. Повесить их можно внутри дома, хотя лучше — на веранде или на улице, чтобы их колыхал ветер.

9. Плетёная корзина (334 руб.)

Корзину можно использовать и для сбора урожая или грибов, и для хранения, и в качестве оформления цветочных горшков.

10. Насадки для стремянки (257 руб.)

Со специальными противоскользящими насадками вы больше можете не переживать, что лестница упадёт.

11. Вертикальный плантатор (324 руб.)

С такой системой для цветов, оснащённой 6 карманами, вы легко организуете вертикальное озеленение — отличный вариант для украшения фасада загородного дома.

12. Плетёное кашпо (170 руб.)

Ещё один «вертикальный» вариант размещения растений. Такая вещь в духе кантри и бохо одновременно отлично подойдёт для декорирования дачи.

13. Садовый фонарь (162 руб.)

Уличный фонарь в виде бриллианта — необычное решение.

14. Флисовый плед (351 руб.)

На даче должно быть уютно, а какой уют без пледа? Эта модель представлена в разных размерах и цветах: от нейтральных до ярких.

15. Заварочный чайник (295 руб.)

И, конечно, загородную жизнь невозможно представить без долгих чаепитий, так что заварочным чайником стоит обзавестись обязательно!