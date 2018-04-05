Крис Дженнер контролирует карьеру Канье Уэста и Трэвиса Скотта

Крис Дженнер вполне могла бы работать бизнес-коучем: в конце концов, эта 62-летняя леди играючи руководит влиятельным американским кланом Дженнер-Кардашьян, который состоит из ее шести детей. Для Кортни, Хлои, Ким, Роба, Кендалл и Кайли более весомого авторитета, чем Крис, не найти. Причем авторитет этот распространяется даже на их собственные семьи: так, недавно муж Ким Канье Уэст и бойфренд Кайли Трэвис Скотт ушли от музыкальных продюсеров… по совету свекрови. Она же, как сообщают источники, и стала их новым музыкальным менеджером.

«Крис повела себя как настоящий гангстер. Она, разумеется, была в курсе, что у парней не то чтобы очень хорошо шли дела с их продюсерами — они то расходились, то снова начинали сотрудничать. Крис это не нравилось. Она проделала огромную и ювелирную работу, чтобы убедить Канье и Трэвиса в том, что они уже переросли своих агентов, и занять это место. Теперь Уэст и Скотт — стопроцентные части бизнеса Дженнер-Кардашьян», — добавил инсайдер. Что же, охотно верим! Пусть Кайли Дженнер всячески отрицает тот факт, что ее мама оказывает огромное влияние на ее бойфренда, а Ким хохочет, когда ее спрашивают, есть ли хоть что-нибудь, в чем она не советуется с Крис, — достаточно одного взгляда на всегда собранную и сосредоточенную главу семейства Кардашьян, чтобы понять: лишь благодаря твердой руке Крис оно обрело такую популярность. Как пелось в одной диснеевской песенке, «мама всегда права»!

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