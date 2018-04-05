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Депутаты Минвод вернули Сергея Перцева в мэры
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Депутаты Минвод вернули Сергея Перцева в мэры 

АиФ Ставрополье 1 час назад
Фото: АиФ Ставрополье
Бывший мэр Минераловодского городского округа Сергей Перцев вернулся в своё кресло, сообщает ГТРК «Ставрополье».
Конкурсная комиссия предложила депутатам местного совета двух кандидатов — Кирилла Остапенко, набравшего 499 баллов, и Сергея Перцева, набравшего 481 балл. Большинство голосов получил экс-глава округа.
Напомним, Перцев добровольно ушёл в отставку 4 декабря 2017 года. Прокуратура два года оспаривала в судах его право занимать высокую должность, поскольку выявила нарушения антикоррупционного законодательства. Чиновник неверно указал в декларации процентную ставку по займу в 20 млн рублей и принял на работу сестру жены.
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