Депутаты Минвод вернули Сергея Перцева в мэры 

Бывший мэр Минераловодского городского округа Сергей Перцев вернулся в своё кресло, сообщает ГТРК «Ставрополье».
Конкурсная комиссия предложила депутатам местного совета двух кандидатов — Кирилла Остапенко, набравшего 499 баллов, и Сергея Перцева, набравшего 481 балл. Большинство голосов получил экс-глава округа.
Напомним, Перцев добровольно ушёл в отставку 4 декабря 2017 года. Прокуратура два года оспаривала в судах его право занимать высокую должность, поскольку выявила нарушения антикоррупционного законодательства. Чиновник неверно указал в декларации процентную ставку по займу в 20 млн рублей и принял на работу сестру жены.