Видео: новосибирцу сделали модную стрижку во время полёта на параплане над Вьетнамом

Парапланерист Александр Орлов из Новосибирска на отдыхе во Вьетнаме устроил во время полёта парикмахерскую. Он поднялся в небо вместе с девушкой-парикмахером по имени Анна.

Когда возникла идея постричься в воздухе, Александр стал искать русского парикмахера во вьетнамском курортном городке Муйне, где сейчас сам обитает.

На поиски ушло без малого две недели. Контакт Анны он нашёл в одной из групп в социальных сетях и назначил девушке встречу.

«В общем, мы вечером встретились в деревне ­— не хотелось рисковать и сразу назначать выезд на полёт с абсолютно незнакомым человеком, не видя его ни разу. Аня оказалась контактной и достаточно необычной девушкой, в стиле «ниндзя». Они приехали на полёт вдвоём с подружкой, обе в чёрной униформе», — рассказал Александр корреспонденту НГС в переписке в WhatsApp.

Полёт решили устроить рано утром, чтобы успеть до усиления ветра. Девушка не испугалась высоты и в экстремальных условиях сделала Александру модную стрижку при помощи электробритвы. Орлов отметил, что постригла ровно.

А несколько дней назад Александр устроил в воздухе стирку — поднял на параплане девушку и ванну с водой и бельём. Этот полёт он приурочил ко Дню смеха 1 апреля.