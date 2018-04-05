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Видео: новосибирцу сделали модную стрижку во время полёта на параплане над Вьетнамом
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Видео: новосибирцу сделали модную стрижку во время полёта на параплане над Вьетнамом 

ngs.ru 55 минут назад
Фото: ngs.ru
Парапланерист Александр Орлов из Новосибирска на отдыхе во Вьетнаме устроил во время полёта парикмахерскую. Он поднялся в небо вместе с девушкой-парикмахером по имени Анна.
Когда возникла идея постричься в воздухе, Александр стал искать русского парикмахера во вьетнамском курортном городке Муйне, где сейчас сам обитает.
На поиски ушло без малого две недели. Контакт Анны он нашёл в одной из групп в социальных сетях и назначил девушке встречу.
«В общем, мы вечером встретились в деревне ­— не хотелось рисковать и сразу назначать выезд на полёт с абсолютно незнакомым человеком, не видя его ни разу. Аня оказалась контактной и достаточно необычной девушкой, в стиле «ниндзя». Они приехали на полёт вдвоём с подружкой, обе в чёрной униформе», — рассказал Александр корреспонденту НГС в переписке в WhatsApp.
Полёт решили устроить рано утром, чтобы успеть до усиления ветра. Девушка не испугалась высоты и в экстремальных условиях сделала Александру модную стрижку при помощи электробритвы. Орлов отметил, что постригла ровно.
А несколько дней назад Александр устроил в воздухе стирку — поднял на параплане девушку и ванну с водой и бельём. Этот полёт он приурочил ко Дню смеха 1 апреля.
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