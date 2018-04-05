Девушку, выжившую в расстреле девяти дачников, обвиняют в сговоре с убийцей

Происшествию, которое случилось летом прошлого года в поселке Редкино Тверской области, было посвящено несколько телевизионных эфиров. В программе «Пусть говорят» единственная выжившая в этой трагедии Марина Каныгина рассказывала, что, проснулась, услышав выстрелы. Девушка немедленно вызвала полицию. «Я не знаю, как я сообразила, набираю 112, вызываю полицию, когда я увидела, как убили двоих», — сквозь слезы рассказывала Марина. Каныгина также сообщала, что вопреки информации СМИ о том, что семья была знакома с Сергеем Егоровым , в день трагедии они видели мужчину в первый раз в жизни. Позднее в программе «На самом деле» выяснилось, что конфликт с электриком спровоцировал именно жених Марины, который в итоге погиб.

Наталья Чистякова оказалась еще одной выжившей в трагедии в поселке Редкино/Фото: кадр из передачи

В сегодняшнем выпуске ток-шоу вновь обсуждалась эта резонансная история. Редакторы программы нашли еще одну выжившую в этой трагедии девушку. Наталья Чистякова в тот вечер находилась на соседнем участке, где отдыхала с гражданским мужем. «Сергей — мой муж вбежал в дом, мы спали. Он закричал: „Немедленно вставайте, прячьтесь, он идет суда. Какая-то неведомая сила, видимо, ангел-хранитель затянул меня под стол. Я слышала шум, выстрелы. Вдруг зашел Егоров, я увидела его сапоги и подумала: „Все“. Он обошел дом, рядом с крыльцом была бочка, я услышала, как он вымыл руки. Несколько минут спустя приехала полиция, всем выжившим велели выйти“, — рассказала Чистякова.

Марина Каныгина также прошла проверку на детекторе лжи и вновь рассказала о случившемся/Фото: кадр из передачи

Проверку на детекторе лжи прошла и Марина Каныгина. В момент трагедии она находилась на соседнем участке, но двери в дом были открыты, поэтому она слышала все, что происходило. Выяснилось, что в зале суда Чистякова обвинила Каныгину в любовной связи с убийцей Егоровым. Сестры погибшего жениха Марины, появившееся в студии, также накинулись на девушку с обвинениями и назвали ее заказчицей убийства брата. „В сентябре у них должна была состояться свадьба. После торжества они должны были уехать на ПМЖ в Испанию, у Славы были сбережения, он был трудоголиком. Мы думаем, что Марина причастна к этому“, — заявили Оксана и Юлия Граховские, родственники погибшего Вячеслава.

Родственники погибшего Вячеслава уверены, что его убийство заказала именно Марина/Фото: кадр из передачи

Услышав подобные обвинения, Марина не смогла сдержать слез, а проверка на полиграфе доказала, что девушка никаким образом не была причастна к убийству жениха, не имела никакой любовной связи с убийцей-Егоровым и в момент трагедии видела его первый раз в жизни. „Я любила его, девочки, почему вы так поступаете, почему вы распускаете обо мне грязные слухи“, — не сдерживая слез кричала Каныгина. Ее поддержал телеведущий Дмитрий Шепелев , констатировав в финале эфира, что горе должно объединять близких людей.

В финале эфира Марина Каныгина не смогла сдержать слез/Фото: кадр из передачи