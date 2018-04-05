Как появилось слово «хрен»

Как появилось слово «хрен», сейчас точно установить нельзя ввиду древности его происхождения. Однако, напрашивается вывод, что тысячи лет назад известное растение было названо так за свои вкусовые качества: остроту, жгучесть, «задиристость».

Современное слово «хрен» происходит от праславянской лексемы xrěnъ. От нее же произошли аналогичные существительные украинского («хрін»), чешского («křen») и других славянских языков. Родственные лова можно встретить в ряде языков других групп. Например, голландский глагол «schrijnen» обозначает «жечь, вызывать сильный зуд, царапать».

Хрен в кулинарии

На Руси хрен стали выращивать с IX века. Его использовали как острую приправу ко множеству мясных блюд и рыбе, добавляли в маринад для засолки грибов, огурцов, капусты и пр. Особенно полюбилось славянам сочетание хрена с холодцом. При этом растение употреблялось не только в пищу. Им ещё и лечились от простуды, подагры и массы других заболеваний.

В Европе культивировать и употреблять в пищу это растение начали лишь в XV веке. По этой причине хрен воспринимался как истинно русская приправа. Европейцы долгое время пытались адаптировать новинку к своей кухне.

У русских же хрен стал настоящим любимцем из-за своей особой остроты, придающей вкус практически любому первому и второму блюду. Говядина с хреном, поросенок под хреном, хреновуха — только часть «изысков» русской и других славянских кухонь.

Выражение эмоций

В плане выращивания хрен крайне неприхотлив, ютится в каждом огороде, а корневища можно собирать уже на второй год. В любой крестьянской семье он всегда есть в хозяйстве и на столе, из-за чего почитается как настоящая народная пища. Хрен не питателен — да и много его не съешь, — зато кровь разгоняет и возбуждает отменно.

Из-за этих качеств и внешнего вида корневищ название растения постепенно стало эвфемизмом для замены грубого матерного слова. Там, где нельзя было сказать напрямую, употребляли более мягкое выражение: «до хрена» (много), «старый хрен» (о пожилом мужчине с плохим характером), «хрен деревенский» (горожане — о жителе деревни) и так далее. Также хрен стал частью огромного количества поговорок: «Хрен редьки не слаще», «Хрен с перцем сошелся» и прочее.