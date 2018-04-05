Как появилось слово «хрен», сейчас точно установить нельзя ввиду древности его происхождения. Однако, напрашивается вывод, что тысячи лет назад известное растение было названо так за свои вкусовые качества: остроту, жгучесть, «задиристость».
Современное слово «хрен» происходит от праславянской лексемы xrěnъ. От нее же произошли аналогичные существительные украинского («хрін»), чешского («křen») и других славянских языков. Родственные лова можно встретить в ряде языков других групп. Например, голландский глагол «schrijnen» обозначает «жечь, вызывать сильный зуд, царапать».
Хрен в кулинарии
На Руси хрен стали выращивать с IX века. Его использовали как острую приправу ко множеству мясных блюд и рыбе, добавляли в маринад для засолки грибов, огурцов, капусты и пр. Особенно полюбилось славянам сочетание хрена с холодцом. При этом растение употреблялось не только в пищу. Им ещё и лечились от простуды, подагры и массы других заболеваний.
В Европе культивировать и употреблять в пищу это растение начали лишь в XV веке. По этой причине хрен воспринимался как истинно русская приправа. Европейцы долгое время пытались адаптировать новинку к своей кухне.
У русских же хрен стал настоящим любимцем из-за своей особой остроты, придающей вкус практически любому первому и второму блюду. Говядина с хреном, поросенок под хреном, хреновуха — только часть «изысков» русской и других славянских кухонь.
Выражение эмоций
В плане выращивания хрен крайне неприхотлив, ютится в каждом огороде, а корневища можно собирать уже на второй год. В любой крестьянской семье он всегда есть в хозяйстве и на столе, из-за чего почитается как настоящая народная пища. Хрен не питателен — да и много его не съешь, — зато кровь разгоняет и возбуждает отменно.
Из-за этих качеств и внешнего вида корневищ название растения постепенно стало эвфемизмом для замены грубого матерного слова. Там, где нельзя было сказать напрямую, употребляли более мягкое выражение: «до хрена» (много), «старый хрен» (о пожилом мужчине с плохим характером), «хрен деревенский» (горожане — о жителе деревни) и так далее. Также хрен стал частью огромного количества поговорок: «Хрен редьки не слаще», «Хрен с перцем сошелся» и прочее.