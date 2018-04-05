Ещё
Как хозяйки в Молдове готовятся к Пасхе
Далее:
Читайте также:
Ещё

Как хозяйки в Молдове готовятся к Пасхе 

Мир24 1 час назад
Фото: Мир24
У православных — Чистый четверг. Хозяйки в Молдове убирают дом и готовят главные праздничные угощения, главное из которых — крашеные яйца. Чистоту наводят и на улице: подметают, красят, полют грядки. Говорят, без этого порядка в душе быть не может.
День перед Пасхой:
Как правильно отметить Вербное воскресенье
В Молдове Пасха — один из главных праздников. В четверг хозяйки пекут куличи и творожные паски. А еще в молдавских селах выпекают особый хлеб, плетеный в форме калачей.
В пятницу и субботу молдаванки будут готовить мясные блюда — холодец, жаркое и котлеты. В пасхальную ночь все угощения отнесут в церковь на освящение. Только после этого их подадут к праздничному столу. В Молдове 8 и 9 апреля объявлены официальными выходными. Подробности смотрите в сюжете корреспондента «МИР 24» Ирины Глушко.
ПОЗНАЙ ДЗЕН С НАМИЧИТАЙ НАС В ЯНДЕКС. НОВОСТЯХ
Мир24: последние новости
У православных начинается Страстная неделя Опасные связи: 25 любовников императрицы Екатерины II Психолог: жажда похвалы мешает работать с женщиной-начальником
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Кафельниковой советуют скрыть соски и накачать зад45
Беременная Лобода вышла в свет в «голом» платье53
Врачи назвали самый опасный для здоровья напиток13
Полуголой Волковой указали на «висячую» грудь
Волочкова показала фото в семейных трусах86
Видео
01:34
Меган Маркл с детства готовилась к жизни во дворце
Звёзды
02:07
Валерия показала, каким слабым может быть Пригожин
Звёзды
04:18
Фанаты спрашивают у Собчак, где ее живот
Звёзды
00:18
Кафельниковой советуют скрыть соски и накачать зад
Звёзды
00:36
Предельно простые рецепты на Пасху
Еда
00:57
Дизайн ногтей «Краски»
Красота
02:18
Бузова объяснила, кого хочет любить
Звёзды
01:00
Галкин показал, как дочь Лиза празднует победу
Звёзды
00:51
«Ужас»: Началову спросили, что у нее с грудью
Звёзды
03:56
Собчак и Виторган наконец-то показали лицо сына
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение