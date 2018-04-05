Как хозяйки в Молдове готовятся к Пасхе

У православных — Чистый четверг. Хозяйки в Молдове убирают дом и готовят главные праздничные угощения, главное из которых — крашеные яйца. Чистоту наводят и на улице: подметают, красят, полют грядки. Говорят, без этого порядка в душе быть не может.

День перед Пасхой:

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В Молдове Пасха — один из главных праздников. В четверг хозяйки пекут куличи и творожные паски. А еще в молдавских селах выпекают особый хлеб, плетеный в форме калачей.

В пятницу и субботу молдаванки будут готовить мясные блюда — холодец, жаркое и котлеты. В пасхальную ночь все угощения отнесут в церковь на освящение. Только после этого их подадут к праздничному столу. В Молдове 8 и 9 апреля объявлены официальными выходными. Подробности смотрите в сюжете корреспондента «МИР 24» Ирины Глушко

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