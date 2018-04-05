Зафиксирован случай рождения ребенка мужчиной: эксперт объяснил, как это возможно

Случай рождения ребенка мужчиной зафиксирован в Финляндии. Сногсшибательную новость распространило 5 апреля издание Yle. Правда, есть небольшая, но тем не менее существенная оговорка — молодой отец стал мужчиной лишь в позапрошлом году. До этого «роженик» был женщиной, потом задумал сменить пол, а решив завести ребенка, приостановил гормонотерапию. Как человеку, отрекшемуся от женского тела во имя мужской сущности могло прийти в голову решение родить самостоятельно — вопрос, конечно, интересный. Прояснить его вместе с «КВ» попытался психолог, гуманитарный психотерапевт Алексей Лысенко

Появившийся на свет малыш, как сообщают финские СМИ, ничем особенным не отличается от других здоровеньких новорожденных. Он настоящий крепыш — его рост 53 сантиметра, вес четыре килограмма. На зависть многим женщинам, беременность новообращенного мужчины протекала довольно легко, некоторые трудности появились только в последние несколько недель, но сами роды прошли без каких-либо осложнений.

Чего не скажешь о формальной стороне этого дела. И бюрократы, которые как известно есть везде в мире, тут ни при чем — просто медицинские электронные системы отказывались проводить факт наступления беременности у человека, который по информбазам проходил под идентификационным номером, присвоенном мужчине. Но «в ручном режиме» ситуацию удалось урегулировать.

По-своему прокомментировал «сенсацию» депутат Госдумы Виталий Милонов . Никакого рождения ребенка мужчиной не было, это сделала женщина, страдающая психическим заболеванием, считает народный избранник. Он попенял «толерантному западному обществу» на то, что вместо оказания помощи несчастной, ей позволили издеваться над собой — «пришивать и отшивать» себе органы. Милонов посочувствовал и ребенку, который, как он уверен, «будет расти в жуткой обстановке, в атмосфере извращенца» и высказался за отнятие детей у таких родителей.

Впрочем, из сообщений СМИ, известно, что у новорожденного есть еще один родитель. Но кто он, раз родить решился мужчина? Женщина? Или тоже трансгендер?

Между тем, финская история с рождением ребенка трансгендером уже не первая. Прошлым летом в Портленде произошел аналогичный случай. 14 июля новоиспеченный мужчина по имени Риз родил сына Тристана. У этого роженика тоже все прошло как по-писаному: не было никаких медицинских проблем при беременности, схватки длились, как и у многих первородящих около суток, потом отец-мать тужился около часа и, наконец, произвел на свет здорового малыша.

Но именно этот случай объясняет, как вообще все это возможно с медицинской точки зрения. Оказалось, что Риз, который тоже изначально жил в женском обличье, не прибегал к радикальному изменению своего тела. Он всего лишь (если так можно сказать, конечно) сильно изменился внешне — у него появились волосы на лице и отросла борода — с помощью гормонов. И его супруге (а может, супругу, потому что речь идет о семье трансгкндеров и кто их там разберет, — «КВ») этого было вполне достаточно, чтобы ощущать рядом с собой представителя нужного пола. Ничего отрезать и снова пришивать на время беременности Риз и не собирался. И он тоже прекратил принимать гормональные таблетки, чтобы они не повредили нормальному течению беременности, которая и прошла благополучно — Риз ощущал лишь легкий токсикоз, что считается нормальным. Трансгендер жаловался лишь на то, что ему было не просто найти врачей, которые поддержали его готовность стать родителем при такой особенности.

Так что с «технической» стороной вопроса, скорее всего, мы разобрались.

А психологический и социальный аспект попробовал проанализировать наш эксперт Алексей Лысенко.

— Задача, конечно, непростая — не все понятно из информации, которую дают СМИ, — говорит Лысенко. — Попробую предположить, что этот трансгендер мог узнать о своей беременности случайно. Мы же не знаем достоверно, что за сексуальная жизнь у него была до этого. И, если это так, то тут возникает масса сложностей и тонкостей, ведь человек, который проходит такую гормонотерапию может быть и не совсем адекватным на этой почве. Возможно, созрело решение что раз уж так получилось, то так тому и быть. А возможно, у этого человека есть какие-то свои религиозные убеждения — дескать, грех это, не буду брать его на душу.

— Как вы думаете, рождение ребенка может повлиять на решение этого человека продолжить свое преобразование из женщины в мужчину? Все-таки инстинкт материнства — довольно сильная штука.

— Может, этот человек решил: рожу и продолжу. Нередко у таких людей желание сменить пол не просто сильное, они этим одержимы. Несоответствие своего тела внутренним ощущениям у них появляется еще в детстве и это сразу заметно по тем играм, которые предпочитает ребенок — мальчишеские или девчачьи. Потом, на более поздних стадиях возникает острое желание привести свое внутренне ощущение и тело в гармонию, отсюда — операции и прочее. Причем, надо сказать, что все эти преобразования совсем не безобидны, они отнимают у людей несколько лет жизни. Но трансгендеры, осознавая это, все равно идут на изменение пола. И все же, есть некий шанс, что рождение ребенка сможет повлиять на решение человека и он может отказаться в дальнейшем от продолжения изменения пола. Впрочем, природа может распорядиться таким человеком как угодно — часть из них навсегда «зависает» между полами, они как бы и не там и не здесь находятся.

— И все же, довольно странное решение рожать естественным путем возникает у человека, который испытывает отвращение к своему женскому телу, не правда ли?

— Возможно, этот человек испытывает серьезные проблемы в личной жизни и решил: будет у меня хоть один, по-настоящему близкий человек и я не останусь один в конце концов. Нельзя исключать и то, что рождение ребенка в стране, где это произошло, дает серьезные перференции родителю. Каждая из этих причин может быть решающей. А, возможно, решение и состояло как раз из многих причин. А вообще, как психолог и психотерапевт я могу сказать одно: любой человек — загадка и иногда такое встречается в человеческих головах, что никто и предположить не может, да и сам человек не может объяснить, почему он сделал то или иное. А уж у трансгендеров очень сложно работает мозг, это факт. Перед тем, как сделать им операцию, с ними работают специалисты и пытаются понять, чем вызвано их решение сменить пол. Некоторые жаждут перестроить себя, чтобы начать полноценную с их точки зрения жизнь. Другие считают, что им будет в новом обличье легче построить карьеру или адаптироваться к определенной жизни, условиям, среде. А некоторые идут на этот шаг из абсолютно непонятных соображений.

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