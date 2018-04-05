Хотите, чтобы выступление запомнилось всем? Поможет обычный карандаш или маркер

Интернет сделал общение визуальным. Визуальны истории, которые люди рассказывают друг другу. Визуальны новости и обсуждения. Визуальны покупки. Поэтому и бизнес должен быть визуален. Чтобы ваше дело развивалось, вам стоит разобраться в создании и использовании изображений. И первое, где они вам пригодятся, — это выступления и презентации.

Как удерживать внимание людей

Для того, чтобы предложить решение проблемы, объяснить идею или научить людей чему-то, мы выступаем. Большая часть выступлений — это слова. А слова — это скучно, ведь мозг мыслит образами. Поэтому лучший способ сделать так, чтобы вас понимали — нарисовать картинку. Изображения проникают прямо в мозг слушателей и активируют их память лучше любых слов.

Пять способов удержать внимание

Внимание людей можно удерживать часами, и этому не так уж сложно научиться. Запомните одно волшебное правило: сознание следует за взглядом. Привлеките взгляд — и управляйте мыслями. Вот пять простых способов это сделать.

1. Отмечайте слова, когда выступаете

2. Рисуйте (или хотя бы показывайте) картинки.

3. Рисуйте простые картинки.

4. Если картинка получилась сложной, поясните, что на ней показано.

5. Если сложна сама идея, нарисуйте серию картинок по шагам.

О чем можно рассказать, используя картинки

Если коротко, то обо всем. Но давайте подробнее. Как правило, мы выступаем для того, чтобы показать аудитории путь к лучшему будущему, продать идею, решение или результат, презентовать инновации или научить чему-то. Во всех случаях поможет визуальное мышление.

1. Покажите путь

Если вы рассказываете людям о шагах, которые надо предпринять, вам надо нарисовать эти шаги. Иными словами, нарисовать карту. Это отличный способ убедиться, что процесс в принципе существует, и доказать, что вы в нем разбираетесь.

Кейс. Одна моя знакомая потеряла работу. Мы сели и нарисовали несколько простых рисунков, чтобы прояснить её цели в отношении карьеры. Наброски стали для нее маршрутом по поиску места. Более подробные картинки она использовала, чтобы доказать работодателю, что она — лучший претендент. Она получила место с зарплатой, намного превосходящей её ожидания.

2. Продайте результат, решение или мечту

Визуальные продажи эффективны. Во-первых, потому что необычны, во-вторых, потому что неожиданны, в-третьих, потому что это забавно — что в продажах особенно приятно.

Но главная причина эффективности заключается в том, что они активируют визуальное мышление слушателей. Вы даете им именно то, чего их мозг хочет больше всего: ясную картину с минимумом слов.

Как продать результат

Когда вы продаете цифры людям, ориентированным на результат, помогут графики в виде «до и после». На первом рисунке изобразите показатели и тренды на данный момент, на втором — взмывающую вверх кривую и восхитительный результат.

Если вы выступаете перед продавцами, финансистами, ЗОЖ-приверженцами или уставшими докторами, графики «до и после» покажут, как повысить продажи, быстрее вернуть инвестиции, сжечь калории или повысить эффективность лечения.

Как продать решение

У кого-то возникла проблема, а вы знаете, как ее решить. Опять поможет карта или схема «до и после». На первом рисунке опишите текущую ситуацию, подчеркивая проблему и хаос. На втором покажите, как собрать все части воедино, значительно улучшив положение.

Кейс. В 2010 году взорвалась платформа Deepwater Horizon. В Мексиканском заливе разлилась нефть. У одной маленькой компании была отличная идея, как удержать загрязнение, но федеральные учреждения не желали слушать. Я нарисовал простой поясняющий рисунок. Он попался на глаза местным властям, и идея моментально разлетелась. Скоро технология была применена и здорово помогла в устранении последствий катастрофы.

Как продать мечту

Когда вы рассказываете о чем-то желанном, нарисуйте простые образы того, чего хотят люди: красоты, ясности, скорости, здоровья и счастья. Эти изображения — единственные, которым не нужно «до». «После» вполне достаточно.

Рассказывая миллионеру об идеальном способе потратить несколько тысяч долларов, невесте о свадьбе мечты или выпускнику вуза о путешествии, нарисуйте образ возможного. Вам надо всего лишь напомнить внутреннему взору, как выглядит мечта.

3. Презентуйте инновации

Идеальный способ описать инновации — это круг. Правая половина — это «разрыв шаблона». Левая, где стрелка возвращается к началу цикла, — «оптимизация шаблона».

Разрыв шаблона — это Amazon , которая перевернула мир продаж. Это Uber, которая за ночь изменила способ, как добраться в любую точку города. Это Khan Academy, которая вдохновила профессоров Стэндфордского университета бросить ежедневную работу и преподавать онлайн.

Оптимизация шаблона — это менее яркий (но часто более эффективный) стиль инноваций. Это Toyota, улучшающая каждую деталь своего автомобиля. Это Amazon, которая создает Amazon Prime, чтобы захватить еще одну долю бюджета преданных онлайн-покупателей. Это и местный цветочный магазин, увеличивающий продажи с помощью электронного списка дней рождения покупателей.

Кейс. У нашей команды не было опыта работы с McKinsey, поэтому, когда они опубликовали техническое задание инновационного проекта, мы решили, что у нас нет шанса победить. Мы заполнили бумаги, как полагалось, включили все необходимые детали, планы и результаты, но подумали, что ничего не потеряем, если откажемся от инструкций в пользу живой презентации.

До встречи мы построили модель нашей концепции, используя кубики Lego. С помощью деталей конструктора показали конечное состояние проекта и технологию, которую планировали использовать. Затем сфотографировали лего-модели и сделали из этих изображений презентацию.

Команда McKinsey была так поражена, увидев лего, что после минутного замешательства попросила нас задержаться. И мы выиграли конкурс.

4. Научите

Мозг человека «заточен» под желание учиться, поэтому учить легче, чем кажется. Достаточно сделать процесс ясным, предложить достижимую цель и четкое направление, а затем освободить дорогу.

Идеальный инструмент — обучающая история. Она начинается с короткой сцены, в которой показано, о ком или о чем вы говорите. Вторая сцена определяет количественные характеристики этих людей или объектов. Дальнейшая описывает положения ваших игроков и элементов. Следующая определяет последовательность, в которой они взаимодействуют. Идущая за ней иллюстрирует причины и следствия в отношениях, которые возникают между ними. Финальная подводит итог — отражает основную мысль.

Такая история обеспечит полный контекст, который необходим аудитории, чтобы понять вас, и все идеи, которые ей нужно осознать.

Кейс. В 2008 году президент США предложил провести серьезные реформы в системе здравоохранения, и страну начало разрывать на части. Я решил, что мне стоит разобраться, о чем идет спор.

Я пригласил приятеля по имени Тони — врача и знатока в области здравоохранения. Мы взяли текст нового закона, закрылись в офисе с пачкой бумаги и решили не выходить, пока не нарисуем простые схемы, объясняющие идею реформ.

Через два дня мы с Тони вышли, держа в руках 43 рисунка. Я перенес их в PowerPoint, снабдил заголовками и небольшими комментарии и опубликовал. За неделю презентацию скачали около тысячи раз. За месяц — около 50 тысяч раз.

Спустя еще месяц мне позвонили из Fox News и предложили выступить в прямом эфире. Через неделю позвонили снова — на этот раз из Белого дома. Меня попросили приехать в Вашингтон и поделиться информацией с консультантами президента.

Я не эксперт по здравоохранению. Но меня просят объяснить, в чем дело, на национальном телевидении и в Белом доме. Почему? Потому что я все нарисовал. Помните: кто лучше рисует, тот и побеждает.

По материалам книги «Рисуй, чтобы победить».

Материалы по теме:

Чему нас учит «лучшая презентация этого года»

10 слайдов, которые помогут впечатлить инвестора

Как я провел успешную презентацию стартапа в 22 года

Фото: Depositphotos.