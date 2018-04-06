9 самых сексуальных мужских профессий по мнению женщин

Врач Медики, кроме, пожалуй, стоматологов и гинекологов, действуют на прекрасную половину человечества просто магически. Редкая дама не разомлеет, глядя на статного мужчину в белом халате. В самых смелых женских фантазиях тут же возникает образ супергероя, который одним махом может решить все ее проблемы и исцелить от любой болезни. Почему-то рядом с таким мужчиной женщина чувствует себя в безопасности, и не так важно, что в жизни у него может оказаться скверный характер или куча других недостатков. Классический пример — сексуальный доктор Хаус из популярного телесериала. И только не говорите, что не испытывали приятные эмоции, глядя на этого экранного героя! Архитектор Эти чертежи, бесконечные дизайн-проекты и прочая атрибутика профессии вызывают самые положительные эмоции у дам, готовых целыми днями слушать про новые стили и здания. К тому же архитектор считается одной из самых прибыльных профессий, а значит сможет удовлетворить все запросы своей избранницы. Ну чем не мужчина мечты? Юрист Адвокаты являются одними из самых сексуальных для женщин по нескольким причинам. Во-первых, они образованны, имеют блестящий ум и занимают определенный статус, который возбуждает ничуть не меньше, чем их ухоженная внешность. Во-вторых, они наделены определенными полномочиями, у них хорошие манеры и классический гардероб, подходящий к любому случаю в жизни. Дизайнер В последнее время о дизайнерах (интерьера, одежды и т.д.) мечтают все больше женщин. А все потому, что их греет мысль, что эти творческие личности смогут скрасить однообразные серые будни и, восхищаясь своей новой музой, начнут творить безостановочно. А кому не будет приятно, если в вашу честь создадут очередной шедевр? Актер Люди творческих профессий (режиссеры, музыканты, художники, писатели и другие) вообще представляются дамам эдакими небожителями, состоящими исключительно из одних лишь положительных качеств. Особое место в этой категории отводится, конечно же, актерам, которые, если верить экранным образам, являются настоящими мужчинами мечты, на которых можно положиться. К тому же они просто мастера перевоплощения, поэтому у вас будет создаваться ощущение, что вы встречаетесь одновременно с разными мужчинами. Хотите, например, детектива или неисправимого романтика — пожалуйста! Только намекните ему заранее, чтобы он успел войти в образ. Шеф-повар Согласитесь, что мужчина на кухне — это действительно сексуально! Нет, мы не имеем в виду тех представителей сильного пола, которые занимают почетное место за обеденным столом и выжидающее смотрят на вас в поисках чего-то вкусненького. Мы имеем в виду именно тех особей, которые составят вам достойную конкуренцию у плиты, а возможно, и научат вас каким-нибудь новым кулинарным трюкам. Исполнительный директор Руководители в принципе всегда были (и остаются) желанным объектом для всех женщин без исключения. И действительно, невозможно просто пройти мимо этих ответственных, сексуальных и уверенных в себе мужчин. Кажется, они способны покорить любую даму лишь одним только взглядом. А если еще добавят немного романтики в отношения, то прочно укрепят свои позиции в рейтинге «самых-самых». Фотограф Редкая дама не мечтала о том, чтобы оказаться по ту сторону объектива и раскрыться под чутким руководством сексуального фотографа. Сама по себе мысль о том, что твой избранник виртуозно владеет камерой и сможет разнообразить ваш совместный досуг, будоражит умы доброй половины женщин во всем мире. Фитнес-инструктор И действительно, как можно не мечтать об этих мужчинах с потрясающей фигурой? Рядом с таким красавцем хочется тоже взять себя в руки и качать-качать мышцы ровно до того момента, пока не достигнешь вожделенных параметров «90-60-90». Зато представьте, как потом люди будут оглядываться вам вслед, когда вы с вашим избранником на пару пройдетесь по улице. Фото: Shutterstock