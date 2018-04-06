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5 вещей, с которыми можно не торопиться в течение дня
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5 вещей, с которыми можно не торопиться в течение дня 

WomanHit.ru 1 час назад
Фото: WomanHit.ru
Съесть сочный стейк
Уже давно устоялось мнение, что есть надо заканчивать за несколько часов до сна. Но это правило не только не поможет похудеть, но и помешает выспаться. Выберете продукты богатые белком и триптофаном — аминокислотой, которая способствует улучшению качества сна. Это, например, творог и мясо.
Прогуляться
Казалось бы, движение должно взбодрить, поэтому многие совершают пробежку или прогулку бодрым шагом рано утром. Однако, как лучшее средство от бессонницы, врачи рекомендуют совершать променад вечером. Это поможет вам отвлечься от дневных проблем и насладиться покоем. Выделите хотя бы 10 минут перед сном для выполнения пары несложных упражнений. Так делают глава Facebook Марк Цукерберг и основатель Twitter Джек Дорси.
Составить план
Расписать то, что собираешься сделать за день, лучше накануне, а не с утра. В спешке мы забываем о важных делах, или берем на себя больше, чем можем выполнить. Вечером же есть время спокойно продумать план действий и алгоритм их выполнения.
Проветрить комнату
Свежий воздух поможет быстрее заснуть. Кроме того, в холоде улучшается метаболизм человека, ускоряется обмен веществ, это не позволяет жиру отложиться там, где не надо.
Собраться на работу
Подумайте о том, что вам может пригодиться завтра, и сразу положите это в сумку. Подготовка наряда и аксессуаров с вечера экономит ваши время и нервы утром. Вы спасете себя от мучительного полусонного выбора, застрахуетесь от неприятных сюрпризов вроде замеченного перед выходом пятна на рубашке и подарите себе еще как минимум 15 минут спокойных минут.
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