«Я ненасытная»: Александра Харитонова обосновала свое одиночество

33-летняя телезвезда Александра Харитонова сняла видеоролик, в котором в шутливой форме обозначила проблему — отсутствие личной жизни. Знаменитая блондинка указала на то, что никак не может найти себе спутника жизни и боится того, что останется одинокой. Поклонники не знают, что и думать, многие считают, что красавица лукавит, когда говорит, что в поле ее зрения нет достойных мужчин.

На днях эксперт скандального шоу «Дом-2» Александра Харитонова поделилась грустными мыслями о себе. Лежа в постели она записала видеоролик, в котором откровенно рассказала, что не чувствует себя счастливой в полной мере, ведь «ни с кем не может ужиться»: «Ночные откровения. Ребята! Это проблема. Что делать? Может, поможете советом».

По словам Харитоновой, она обсуждала тему личной жизни со своей мамой. Они вместе пришли к неутешительным выводам: «Я ненасытная. Мне всегда всего мало». Теледива согласна, что речь идет о ее собственном эгоизме, но проблема состоит в том, что она не знает, как с ним бороться. Александра отмечает, что вроде и хочет любви, но не согласна что-либо терпеть и закрывать глаза на то, что не нравится. Ей не по душе любые запреты и указания: «Получается, что я вечно буду одна? Одиночество плотно вошло в мою жизнь?..»

Харитонова с сарказмом указала на то, что «зато у нее будет Инстаграм» и ее подписчики смогут ее поддержать. Что касается позитива в свой адрес, то Александра получает его от поклонников, но хейтеры постоянно критикуют ее. Недавно недоброжелатели упрекали звезду за отсутствие семьи и детей, что она не могла оставить без внимания и эмоционально ответила злопыхателям. Подписчики Александры обсуждают ее «крик души»: «Вы просто сильная и самодостаточная женщина, именно поэтому вам так трудно. Очень тяжело, когда пытаются навязать свое мнение в тот момент, когда ты уже сформировавшаяся личность. Просто не встретился тот самый сильный мужчина, когда вам захочется быть слабой и мягкой». «Все впереди, кто ищет свое счастье, тот его обязательно найдет». «У меня такое же. И я уже настолько привыкла. Кажется, что и не нужен мне никто. Тот не подходит, с этим скучно, тут сама я все решу. Слишком все сама».

«Оригинально обосновала свое одиночество». «Когда встретишь своего человека, он не будет запрещать командовать и т.д., все будет складываться легко и непринужденно! Отношения должны радовать и вдохновлять, а не сковывать и ограничивать!» «Вот с кого надо брать пример! Даже о своей проблеме говорит, улыбаясь! Умничка! Обязательно все будет, просто надо еще чуток подождать». «Считаю, что всему свое время, ваше, значит, не пришло».

Публикация от Александра Харитонова (@alexandrakharitonova) 4 Апр 2018 в 1:16 PDT После трагедии, которая произошла в Кемерове, где при пожаре в ТЦ погибли десятки детей, Александру Харитонову упрекнули, что она продолжила публиковать посты в Инстаграме, и начали желать всего самого плохого.