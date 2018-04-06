Принцессы мультиков «Диснея» в купальниках и мыслях о лете 

Даша Артемьева — иллюстратор (и иногда модель) из Киева. Как и многие девочки, она обожает принцесс мультфильмов студии «Дисней» и потому много времени посвящает иллюстрациям с ними. Вот, например, она нарисовала их в купальниках, которые очень в стиле своей хозяйки. «К лету готовы!» — как бы говорят они всем своим видом.
Ариэль, «Русалочка»
Белоснежка, «Белоснежка и семь гномов»
Рапунцель
Белль, «Красавица и Чудовище»
Динь-Динь, «Питер Пэн»
Жасмин, «Аладдин»
Покахонтас, «Покахонтас»
Мегара, «Геркулес»
Золушка, «Золушка»
Аврора, «Спящая красавица»
А вот и сама Дарья за работой.
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