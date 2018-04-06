«Однажды меня попросили украсть плаценту»: как работает современная повитуха в роддоме

Яне Шуляк 26 лет, и за это время она успела побывать во всех роддомах Екатеринбурга, увидеть, как появляются на свет три десятка младенцев. Девушка не многодетная мама и не сотрудник роддома, она — доула.

Доулы — это женщины, которые за деньги поддерживают роженицу в родах. Как бабки-повитухи, но в процесс родов доулы не вмешиваются.

Как рассказала Е1.RU Яна Шуляк, официально эта профессия признана за границей, а у нас, в Екатеринбурге, таких помощниц в родах — единицы, а многие и вовсе не слышали такое слово — «доула». Чаще так подрабатывают опытные мамы, которым есть чем поделиться. Яна работает доулой 5 лет. У неё нет семьи и детей, зато есть медицинское образование и опыт работы акушеркой.

— Моей первой пациентке в феврале 5 лет исполнилось, — рассказывает Яна. — Ровно столько я занимаюсь партнёрскими родами. За это время их было около 30. Всё началось с того, что ко мне обратилась подруга с просьбой пойти с ней рожать: «Яна, говорит, пойдём со мной. Мне одной очень страшно». И мы пошли вместе. Всё прошло замечательно. Прошло несколько месяцев, и ко мне пришла её подружка. А потом заработало сарафанное радио, и пошло-поехало. И оно работает до сих пор. По мне, это прекрасная профессия.

— Зачем нужна доула? Сейчас же много школ для беременных работает, есть много литературы?

— Ни одна из женщин, которые рожали со мной, не сказали: «Да это была пустая трата времени и денег». Наоборот, говорят, что это очень нужно. Доула оказывает, прежде всего, психологическую помощь. Чаще всего доулами оказываются опытные мамы, у которых 3–4 детей. У меня детей нет, но в этом и плюс. Я могу уделять профессии всё своё время. Могу сорваться ночью, в любое время.

Я начинаю вести клиентку, ещё когда она беременна или ещё только планирует. Веду клиенток не только в Екатеринбурге, есть у меня пациентка из Германии. Она раньше жила в Екатеринбурге, а потом переехала. Я её до сих пор консультирую. Там немного по-другому всё устроено. У них есть хебамы — это помощница в родах. Эта профессия оплачивается в рамках ОМС в отличие от нашей страны. У нас в последние годы тоже стало больше родов с доулами. В Санкт-Петербурге уже есть две доулы, которые работают официально, в режиме ОМС.

Как это всё у меня организовано. Мы знакомимся с клиенткой, я всё подробно рассказываю ей. Всегда расписываю алгоритм в родах: что мы делаем в этом случае, что в другом. Учу правильно дышать, двигаться. Провожу учёбу для пап: как им себя вести в родовой. Папы, которые идут рожать вместе с супругой, должны быть подготовлены. Важно желание, а на втором месте подготовка. Папы не должны идти с бухты-барахты, чтобы потом не сидеть в уголочке, зажав уши руками или не упасть в обморок.

— И такое бывает, когда мужчина в обморок падает?

— Да, и часто бывает. Ничего с этим не поделать. Мужчины боятся вида крови больше, чем женщины.

— Почему лучше взять доулу, а не маму, которая больше знает?

— Мама будет пропускать всю боль через себя. Ей втройне больнее видеть, как страдает её чадо. Тем более мамы к этому времени уже в возрасте 50–60 лет, здоровье слабенькое. Мам я не рекомендую брать вообще. Лучше мужа, близкую подругу, опытную сестру или доулу.

Обычно идём на роды с клиенткой либо я, либо её муж. Я могу подготовить, но не присутствовать. Родовые у нас в роддомах маленькие, и втроём или вчетвером там просто не развернуться. Главное, чтобы кто-то поддерживал, был рядом, держал за ручку, гладил по головке, делал массаж… Говорил, что всё хорошо. Это и моя функция в том числе.

— Как к вам в роддомах относятся?

— Я обычно не афиширую, кто я. Говорю, что я сестра или подруга. Это так и есть. За то время, что мы общаемся, успеваем подружиться. Меня часто после родов зовут на каши, детские праздники.

— Вот вы побывали, наверное, во всех наших роддомах. Есть ли различия в отношении к роженицам?

— Раньше не везде были разрешены партнёрские роды из-за отсутствия отдельных родовых. Стояло несколько кресел, и женщины рожали, о каких посторонних могла бы идти речь? Сейчас везде в роддомах отдельные родовые.

Что касается отношения, то всё зависит от бригады, которая принимает роды. В последние годы практически везде всё очень прилично. Доброжелательное отношение к партнёрским родам, к папам, к доулам. Врачи избавлены тем самым от лишней работы. Женщина в родах находится от 8 до 16 часов. За это время врач приходит к ней раз в 4 часа, посмотреть раскрытие, сделать КТГ. Всё остальное время женщина проводит одна. Паника же начинается. Есть такое понятие в роддомах, как «крикуши». Начинает кричать одна, подхватывает дружно всё отделение. При этом становится не важно: схватки — не схватки, больно — не больно. Охватывает паническое состояние и истерика. А так сидим мы в палате с пациенткой, прыгаем на мячике. Нужно позвать врача, я позову, подам водички. Можем вместе сходить в душ, я помогаю. Иногда схватки очень сильные, самой тяжело справиться.

— Есть ли смысл платить врачам, заключать контракт с определённым роддомом?

— Мне кажется, что нет смысла. Если заключать контракт с роддомом, то ваши деньги идут на его нужды. То есть ни врач, ни акушерка за ваши роды никаких больших денег дополнительно не получат. И сервисную палату сейчас брать не советую. Лет пять назад это ещё имело смысл. Сейчас обычная палата и сервисная мало чем отличаются. Разница в том, что в сервисной есть телевизор и микроволновка. У нас, конечно, есть старые роддома, как ОММ, где ремонт не очень. Но их сейчас подтягивают тоже до уровня.

— Какой у нас роддом самый популярный? Куда стремятся попасть?

— Самый популярный — на Комвузовской, 3. Там всё домашнее, стоят цветочки, картинки висят. Более доброжелательные врачи.

— Вы общаетесь с другими доулами? Есть ли конкуренция?

— Мы общаемся, советуемся. Нас пять доул в Екатеринбурге и одна в Новоуральске. Иногда передаём клиенток, если у кого-то что-то не получается по семейным обстоятельствам. Это же всё мамочки с детьми. У меня спрашивают совета как у медика, и я иногда обращаюсь за консультацией. Профессия доулы предполагает, что мы не ведём никакую медицинскую деятельность. Но я всё равно как медик приглядываюсь, не остаюсь в стороне.

— А приходилось ли когда-то встревать в работу врача?

— Если замечаю, что что-то идёт не так, то стараюсь корректно сказать об этом врачу. Не роженице. Ей об этом знать необязательно, чтобы лишний раз не волноваться. Если, конечно, речь не идёт о грубом косяке. Говорю о мелочах врачам вежливо, на ушко. И к этому они относятся с пониманием.

— Как наши женщины ведут себя на родах? Бывают ли срывы? Как успокаиваете?

— Всякое бывало. Приходилось и водичкой побрызгать. Иногда смотришь на женщину, думаешь, какая она спокойная и рассудительная, умница, а в родах она ведёт себя совершенно по-другому. У меня как-то всегда получалось успокоить и не доводить ситуацию до эксцессов. Но истерики мне устраивали. Всегда можно успокоить, но нужно время, которого у акушерок обычно нет. У них по восемь рожениц на этаже. А я всегда найду нужные слова. При этом не видела никогда, чтобы акушерка била роженицу.

— Боятся же чаще просто грубых слов…

— В этом как раз плюс партнёрских родов. При мамах, доулах, мужьях никогда такого не будет. Это себе дороже выйдет. Если на беременную женщину можно списать, что ей что-то послышалось или показалось, то если рядом есть свидетель, то такая отговорка не сработает.

— Расскажите о своих клиентках. Кто к вам обращается?

— Все они разные. Самой младшей было 19 лет, а старшей — 47. Средний возраст 30–32. Много идут с ЭКО, и это беременности более выстраданные и долгожданные. Такие мамочки более ответственные. Чаще всего зовут на рождение первых деток или если были первые тяжёлые роды. Женщине хочется подстраховаться.

— Как женщине подготовиться к родам?

— Нужно знать свою физиологию. У нас многие доживают до 30 лет и не знают, где расположена матка. Об этом стоит задуматься до беременности. Стоит поправить здоровье, «подтянуть» хронические заболевания, понять, где будете наблюдаться. Пропить витаминки и полечить зубки. Это очевидное, но важное. Когда женщина проверяется, пьёт витаминки — это набор ритуалов, это уже подготовка. А не так, что шли с мужем по улице и решили: всё, сегодня вечером идём беременеть.

Что касается психологической подготовки, то сейчас женщины в основном готовы к беременности. Другой вопрос, что не все знают, как это делать. Готовятся, как умеют, папу подготавливают. Мне бы, наоборот, хотелось, чтобы мужчины чаще ходили рожать с женщинами. Мужья как себе процесс представляют: лежит женщина на столе, корчится, вокруг море крови. На самом деле роды — это длительный процесс, когда требуется и поддержка, и помощь, «и поговорить».

— Это же вечный спор — нужен ли мужчина на родах. Есть мнение, что потом мужчина становится больше папой, а роль мужа стирается.

— Мужчины, которые не были на родах, отрицательно о них отзываются. Из серии: «Я не хочу, давайте как-нибудь сами». А те, кто побывал, говорят, что не жалеют об этом: «Хорошо, что я видел, как появляется на свет мой ребёнок, слышал его крик». В некоторых роддомах дают перерезать пуповину. Это всё сближает. Папа потом более осознанно подходит к воспитанию ребёнка.

Что касается потери интереса к матери ребёнка как к женщине… Вы знаете, мне кажется, что первый год и не до этого… Ребёнок отнимает очень много времени. Да, возможно, есть такой перекос. Но женщина не перестаёт быть женщиной. Просто это теперь более полноценная семья. К этому нужно быть готовыми. Если мужчина упирается, то нужно внушить ему мысль, что ему хочется присутствовать при родах. Мы в таких случаях уговариваем, а когда категоричное «нет и всё» — тогда лучше не стоит. Иначе ничего хорошего: упал в обморок, сидит в уголке с нашатыркой под носом. Женщина в такой момент думает: «Эх, толку от тебя». Поэтому важно научить мужчину, что делать в родовой (массажировать, поддерживать).

— Какие роды у вас были самыми сложными?

— Скорее, самые длинные запомнились. Были в течение суток. Это была повторнородящая женщина. Я приехала вечером к 22:00, думала, сейчас мы быстренько отстреляемся и домой. Но нет. Приехали к утру в роддом, там было небольшое раскрытие, и нас отправили обратно погулять. Это был март, 6 утра. Довольно прохладно, скользко. И вот мы ходили с ней по заспанному городу: она со схватками, а я поддерживала её. Сейчас стараются не укладывать женщину заранее. Дамы приезжают в активной фазе, с хорошими схватками. Их не стараются долго держать в больнице.

Частенько мне приходится срываться на роды неожиданно. Как-то уезжала со свадьбы, как-то со свидания, как-то мчалась из другого города.

Что касается самих родов, то тут бывает, что идём на естественные роды, а случается экстренное кесарево. Но на нём я тоже присутствую, меня пускают. Я переодеваюсь в стерильную одежду, стою за дверью операционной, машу ручкой, подбадриваю. Мамочка при этом же в сознании, ей ставится эпидуральная анестезия. Отключается нижняя часть тела.

— Кто подвержен послеродовой депрессии?

— Ей подвержены женщины-карьеристки. Те, кто до беременности вёл активный образ жизни. Возрастные женщины подвержены, те, у кого первый ребёночек после 35. Они уже привыкли жить для себя, к своему режиму. Женщины после кесарева в этой же группе из-за гормональных изменений. Когда женщина сама рожает, у неё в крови бурлит коктейль из гормонов, который одновременно и обезболивает, и даёт чувство эйфории. За счёт этого легче проходит послеродовой процесс. Но нужно понимать, что депрессия лечится. После родов я обязательно с мамочками встречаюсь, мы занимаемся. Не нужно замыкаться в себе, уходить в ребёнка, переставать общаться с родными, друзьями и не замечать мужа.

— Какие расценки у нас на услуги доул?

— Всё индивидуально — от 15 до 25 тысяч за роды. Кто-то в эту стоимость закладывает несколько занятий до и после родов. Кто-то за занятия берёт отдельно. Мне важно ещё раз всё проговорить женщине, даже если она ходила в школу для беременных. Беременный мозг — он же такой, всё быстро вытекает оттуда. Лучше повторить 3–4–5 раз. Часто в школах для беременных рассказывают, как это происходит по учебнику: что раскрытие 1 сантиметр в час, что роды длятся столько-то. А я ни разу не видела, чтобы роды проходили с раскрытием 1 см в час. Всё индивидуально.

— А бывает, что вы отказываетесь взять какую-то клиентку?

— Бывают женщины с особыми запросами. Бывало, меня просили выкрасть из роддома плаценту. И такие запросы у нас не редкость в городе. Я вот на такое не соглашаюсь.

— Украсть плаценту? Зачем?

— Я вам больше скажу: эту плаценту потом едят. Есть мнение, что в ней содержатся питательные вещества в больших количествах. Зачем добру пропадать. Кто-то хотел выкрасть плаценту, чтобы потом похоронить её под родовым деревом.

Есть ещё сейчас понятие лотосовые роды — это когда не перерезается пуповина и ребёнок несколько дней так находится с мамой.

— То есть доулу зовут на домашние роды?

— Да. На домашние роды я не иду. Считаю, что это не для наших реалий. Хотя частенько спрашивают. Такая медицинская деятельность незаконна, да и страшновато. Мало ли какая ситуация возникнет. В роддоме бывает достаточно сделать маленький разрезик или вовремя снять петельку пуповины, и всё идёт дальше нормально. В домашних условиях это проблематично. Знаю, что у нас в Екатеринбурге не все домашние роды заканчивались хорошо. Есть у нас доулы, кто берётся за домашние роды.

Ещё из странных запросов. Был у меня дядечка, который просил найти ему недавно родившую женщину, чтобы она продавала ему грудное молоко. Может, считал, что это будет его омолаживать

— Ещё много споров по поводу внешнего вида: нужно ли перед родами убирать лак с ногтей, в чём ходить?

— Была у меня клиентка, хозяйка салона красоты. Рожала вся такая красивая: с маникюром, с наращенными ресничками. Я после её родов выглядела хуже, чем она после своих. С маникюром и педикюром, с гель-лаком, конечно, нельзя, но не всегда ведь роды в срок случаются. Бывает, что приезжаем и рожаем так, как есть.

Что касается внешнего вида, то где-то роддом выдаёт свои ночнушки. Так в 40-м происходит. А в 10-м разрешают в своих ходить. Везде свои правила. Также и по партнёрам. Где-то разрешают в своей одежде, а где-то выдают хирургический костюм.

— Какие у вас ощущения после родов?

— Я всегда радуюсь, что все прошло хорошо. Появилась новая жизнь. Нередко не могу сдержать слёз. Это очень эмоционально меня затрагивает, когда слышишь их крик. Я первая после акушерки держу их на руках. Устаю, конечно. Бывает, не спишь сутки, вся в напряжении. Но оно того стоит!