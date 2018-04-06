Ещё
В Екатеринбурге установили пасхальные яйца в человеческий рост и с выходом в Интернет
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Екатеринбурге установили пасхальные яйца в человеческий рост и с выходом в Интернет 

ТАСС 28 минут назад
Фото: ТАСС
ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 апреля. /Корр. ТАСС Виталий Халевин/. Интерактивные пасхальные яйца в человеческий рост с возможностью выйти в Интернет установили в центральных районах Екатеринбурга, сообщили в пятницу ТАСС в Фонде святой Екатерины.
"По инициативе Фонда в преддверии празднования Пасхи на центральных улицах города установлены большие интерактивные пасхальные яйца, украшенные в стиле русской народной декоративной росписи. Специально для проекта разработано мобильное приложение c использованием технологии дополненной реальности. Используя приложение, можно будет узнать, где именно располагаются пасхальные яйца, отыскать их, активировать и узнать интересный факт о пасхальных традициях, просмотрев небольшой видеофильм", — рассказали в пресс-службе.
Для того, чтобы выйти в Интернет, нужно просканировать QR код, располагающийся на информационной табличке, установленной рядом с пасхальным яйцом. «Затем нужно скачать приложение, запустить приложение „Пасха 2018“, навести камеру мобильного телефона на пасхальное яйцо и посмотреть оригинальную анимацию, рассказывающую об одном из пяти интересных фактов о празднике Пасха», — уточнили в пресс-службе.
Там добавили, что пасхальные яйца — подарок Екатеринбургу. «Мы надеемся, что таким образом нам удастся привлечь внимание к одному из самых светлых праздников. Прежде всего это касается молодежи. Приложение позволяет не просто узнать интересные факты о праздновании Пасхи, но и получить уникальную открытку, которой можно поздравить родных и близких», — сказали в пресс-службе.
Фонд святой Екатерины создан в апреле 2017 года группой представителей крупного бизнеса Екатеринбурга в ответ на призыв митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Кирилла о совершении добрых дел. Основные задачи Фонда — объединение социально активных горожан, чья деятельность направлена на утверждение и продвижение Екатеринбурга в качестве духовной и культурной столицы Урала, подготовка к празднованию 300-летия Екатеринбурга в 2023 году, поддержка городских общественных инициатив и проектов культурной, духовной и просветительской направленности.
ТАСС: последние новости
Футболисты "Амкара" и "Локомотива" выйдут на матч чемпионата России в траурных футболках Немецкая семья добилась от властей права содержать дома кенгуру В Петербурге открыли выставку замков, которые влюбленные вешают на городские мосты
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Кафельниковой советуют скрыть соски и накачать зад90
Полуголой Волковой указали на «висячую» грудь18
5 детских задачек, которые вам не по зубам1
Сын Рудковской: «Черная комната, тряпка и ремень»6
Врачи назвали самый опасный для здоровья напиток23
Видео
01:34
Меган Маркл с детства готовилась к жизни во дворце
Звёзды
02:07
Валерия показала, каким слабым может быть Пригожин
Звёзды
00:36
Роспотребнадзор: как выбрать продукты к Пасхе
Еда
04:18
Фанаты спрашивают у Собчак, где ее живот
Звёзды
00:18
Кафельниковой советуют скрыть соски и накачать зад
Звёзды
00:36
Предельно простые рецепты на Пасху
Еда
00:39
Сын Рудковской: «Черная комната, тряпка и ремень»
Звёзды
00:57
Дизайн ногтей «Краски»
Красота
02:18
Бузова объяснила, кого хочет любить
Звёзды
01:00
Галкин показал, как дочь Лиза празднует победу
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение